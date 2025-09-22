El Chaqueño Palavecino se va del país para brindar un concierto en Bolivia.

El Chaqueño Palavecino publicó en sus redes sociales un posteo en alusión a lo que hará en las próximas semanas, en relación a su agenda laboral. El músico de folklore indicó que se irá de Argentina para llevar adelante un recital en otro país, lo que demuestra la proyección internacional de su figura como artista.

El intérprete de canciones como La Ley y la Trampa y Amor Salvaje indicó que dará un show en Bolivia a finales de noviembre, al compartir un posteo de la cuenta oficial del evento en una de sus historias de Instagram. "¡Atención, Bolivia! El ícono del folklore, El Chaqueño Palavecino, llega a Sonilum Plaza este 28 de noviembre para una noche que hará vibrar a Santa Cruz con zambas, chacareras y todo el sentimiento del norte argentino", comienza el pie de foto del posteo en cuestión.

"Es historia viva del folklore en un escenario único. ¿Estás listo para sentirlo?", concluye la publicación de la cuenta de Solimun Bolivia. Por su parte, El Chaqueño Palavecino compartió ese contenido en su perfil y escribió: "Atención, Bolivia", en alusión a que sus hermanos bolivianos se preparen para su inminente llegada al mencionado recinto, al que llevará zambas y chacareras argentinas.

La emoción del Chaqueño Palavecino tras una presentación en Tucumán

El músico fue parte de un festival en la localidad tucumana de Lules, en cuya grilla también estuvieron artistas como Soledad Pastorutti y Miranda!. "Gracias a cada uno de ustedes que se hizo presente, por esa multitud que acompañó con su voz y con su corazón. Y para coronar la fiesta… la sorpresa de la noche: ¡La Konga! Juntos compartimos un final único, lleno de alegría y música. ¡Gracias Lules, gracias Tucumán! Nos vemos en el próximo encuentro", escribió en sus redes sociales El Chaqueño Palavecino.

Las palabras del Chaqueño Palavecino tras presentarse en el Gran Rex

"El Gran Rex vibró con nuestro canto. Qué orgullo haber vivido esta fiesta junto a ustedes, compartiendo emociones, música y tradición en una noche que quedará marcada en mi alma. Quiero agradecer de corazón a los artistas que me acompañaron y dieron su brillo en esta fiesta: Marina Cornejo, César “Mecha” Juárez y Lázaro Caballero. Fue un verdadero honor compartir el escenario con ustedes", escribió el artista de folklore en su posteo. Y siguió: "El canto del zorzal del Chaco Salteño se escuchó más fuerte que nunca gracias a cada uno de ustedes… ¡Nos llevamos recuerdos imborrables de esta gran noche en el Gran Rex!".