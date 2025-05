El Chaqueño Palavecino emocionó a muchos de sus fans con un reciente homenaje.

El Chaqueño Palavecino se presentó en el emblemático Teatro Vorterix de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Colegiales, y allí protagonizó un sentido homenaje para todos los argentinos. El músico participó de un videoclip en conmemoración de los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, y recibió a los excombatientes en el mencionado recinto.

Luego del show, uno de los excombatientes de la guerra de Malvinas le agradeció al Chaqueño Palavecino su compromiso a través de un posteo de redes sociales, en el que escribió: "Él participó de nuestro video 'Homenaje a Nuestros Héroes, donde varios artistas cantaron en conjunto la Marcha de Malvinas. Para nosotros es un gesto enorme contar con su apoyo y compañía".

Por su parte, el intérprete de canciones como La Ley y la Trampa y Amor Salvaje compartió la publicación y luego escribió: "Gracias a nuestros héroes de Malvinas por acompañarme anoche. Viva la Patria". En otro de sus posteos después del show, el músico compartió publicaciones de sus fans y, entre ellas, se pudo leer una que rezaba: "Este año me propuse ir a todos los recitales que siempre tuve ganas de vivir y siempre me quedaban pendientes. Ayer tocó el Chaqueño y qué lindo conectar con nuestras raíces".

El descargo del Chaqueño Palavecino tras su show en Buenos Aires

Después de su primer show en el Teatro Vorterix, el artista de 65 años utilizó sus redes sociales para exponer las sensaciones de su visita a Buenos Aires. "Anoche vivimos el primero de dos shows en el Teatro Vorterix… ¡y fue una verdadera fiesta! La energía que se sintió, el canto, los bailes, el calor del público… ¡me llenaron el alma!", expresó.

"Gracias por acompañarme con tanto amor y por hacer vibrar cada canción. Nos vemos esta noche para seguir celebrando juntos ¡Que viva el folklore y la patria!", concluyó El Chaqueño, arengando a su público para el segundo show del sábado 3 de mayo. "Cuanto me alegro que te quieran así, yo me quedé en Salta y te puedo disfrutar más seguido; "Por primera vez fui a ver sola, que emoción tan grande tenerte tan cerca"; "Gracias eternas por tu entrega, por tu música. Cada día más grande", fueron algunos de los comentarios indicados por sus seguidores en las redes sociales.

El Chaqueño Palavecino volvió a un emblemático lugar para su carrera

“Volver a la Peña Martín Fierro es volver a mis comienzos, guitarradas, a los amigos… Tantas historias en un solo lugar”, escribió el querido Chaqueño Palavecino en sus redes sociales y emocionó al ambiente de la música popular. “Felices 80 años y que sean muchos más años de folclore y linda música”, completó el intérprete de canciones como “Amor Salvaje”, “La Ley y la Trampa” y “Don Amancio”, entre tantos otros grandes éxitos que forman parte del cancionero popular argentino.

Las palabras de La Sole tras sus shows en el Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".