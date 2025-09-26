Don Omar anunció su retiro de los escenarios: "Después del cáncer".

El cantante de música urbana y reggaeton Don Omar anunció su retiro de los escenarios tras recuperarse de un cáncer de riñón. La noticia fue dada durante una entrevista, donde el artista explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de cara a su futuro artístico.

“Después del cáncer nada se ve igual. Estoy viviendo esa segunda vida en la que lo único que quiero es disfrutar la travesía”, contó Don Omar en una entrevista con Telemundo poniendo fin a su carrera de 25 años como músico. El puertorriqueño de 47 años planea irse a lo grande con una gira mundial y un último álbum que combinará grandes éxitos y temas inéditos, que tendrá lanzamiento previsto para el 2026.

A lo largo de su carrera, Don Omar vendió más de 70 millones de discos y acumuló una fortuna aproximada de 30 millones de dólares. En la entrevista donde habló de su retiro, el cantante hizo alusión a su diagnóstico de cáncer y cómo el proceso hasta su recuperación fue transformador en la toma de su decisión: “Hoy es justo un año antes de mi operación. Justo hace un año yo tenía todo el miedo del mundo, no tenía una pelea con Dios, nunca le pregunté por qué, pero sí sentía el deseo de no morir”.

Además, Don Omar remarcó que otra de las razones que lo llevaron a dar un paso al costado se debe a que debe haber espacio para que surjan artistas de música urbana en las nuevas generaciones: “Tener la oportunidad de aprovechar la vigencia. Es súper importante trabajar con las nuevas generaciones, es sumamente importante colaborar y dejar huella”.

