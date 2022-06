Dakillah, a horas de su primer recital: "Soy la reinita del trap"

Dakillah se presentará el próximo viernes 1 de julio en Camping y antes dialogó con El Destape sobre el freestyle, la actuación y el esperado show.

Dakillah brindará su primer show en solitario este viernes 1 de julio y la ansiedad ya empieza a hacerse sentir en sus días, según le contó la propia artista a El Destape en una charla exclusiva. "Por suerte el equipazo que tengo me ayuda a bajar a tierra, a respirar profundo y mantener la calma", confió la cantante, que no solo habló del concierto que dará sino que también hizo un repaso por su debut actoral en El Marginal 5 y dejó en claro si planea volver a las competencias de freestyle.

Cuando el circuito de las competencias de freestyle empezó a hacerse más y más popular allá por el 2016, Dakillah ya era muy reconocida en el ambiente. Su nivel a la hora de rapear e improvisar la colocaron como una de las primeras mujeres en una movida que hoy ya cuenta con muchas exponentes femeninas muy destacadas en todo el mundo. Pero así como sucedió con muchos otros artistas de su generación, Morena Jabulij -como figura en su documento- dejó atrás las batallas de rap para enfocarse en su propia música.

- ¿Te surgen ganas de volver a las competencias o es una etapa concluida para vos?

No volvería a las competencias de ninguna manera. El otro día pensaba que hace tanto vengo diciendo esto que un día me van a agarrar los de las competencias y me funar (risas). Igual tengo todo el derecho a hacerlo porque fui de las primeras que empezó en las competencias.

- Entonces quedó definitivamente en el pasado.

Es que me pasan dos cosas: una es que ya me da fiaca ir ahí a putearte; y lo otro que me saca de lugar es la idea de que tres personas, que por ahí algunos rapean peor o mejor que uno, o tienen menos o más experiencia, estén votando si ganaste o no. Tener que ir a bardearte con alguien, que te digan cosas horribles, decirle cosas horribles y después tener que chocar los 5 como si no te hubiera dolido todo lo que te acaban de tirar, no.

El show en Camping

El próximo 1 de julio, Dakillah brindará su primer show en solitario luego de participar en una buena cantidad de festivales y abrir conciertos para otros artistas. "La vamos a romper", se envalentonó la cantante en su charla con El Destape, donde también reconoció que empezaba a sentir ansiedad por el esperado show. Acompañándola, tendrá una banda completa y Dakillah no podría estar más feliz. En este link todavía se pueden conseguir entradas.

- ¿Estás muy manija de que sea 1º de julio?

Sí, hoy me levanté con un poco de ansiedad, aunque ayer estaba bastante tranquila. Por suerte el equipazo que tengo me ayuda a bajar a tierra, a respirar profundo y mantener la calma. Además, está saliendo todo tan bien que eso también me ayuda a mantener la calma.

- ¿Qué te genera poder darle la oportunidad a otros artistas de que abran tu show? (Antes de Dakillah tocarán Beyla y Zecking & J.Kenni)

Zecking y J.Kenni son mis mejores amigos desde hace bastante y tengo sus nombres tatuados en la pierna. En mi cabeza siempre estaba la "locura" de dar un super recital y darle a ellos el lugar de que abran el show. De pronto pasa y digo "qué loco", porque yo esto lo veía re lejano. Veía re lejano mi propio show, pensaba que todavía faltaban años para eso; veía re lejano que le pudiera dar esta oportunidad a mis amigos o a gente que a mi me guste su música. Y ahora estamos a una semana, me explota el corazón de amor, de agradecimiento, y también con la gente. Porque esto no es solo mi equipo y mi disciplina, también es la gente. La gente que quiere ir a verme, la gente que me manda mensajes cariñosos o de aliento.

Su nuevo amor por la actuación

Así como ocurrió con la presencia de otros artistas de la nueva generación en temporadas anteriores (como Dtoke y La Joaqui), la quinta entrega de El Marginal contó con el debut actoral de Dakillah. "Fue una locura, fue una experiencia preciosa", recordó la artista, encantada con lo que vivió en el set de filmación.

En ese sentido, también aprovechó para destacar la compañía de Nicolás Furtado (Diosito en la serie): "Tenía miedo de que fuera un ortiva y al final era un piola, re copado. Me ayudó, practicó conmigo antes de las escenas". Por otra parte, se mostró muy agradecida con todo el equipo de El Marginal, al que calificó de "hermoso".

- ¿Te gustaría volver a actuar?

Fue increíble y definitivamente es algo que quiero seguir haciendo y que lo voy a seguir haciendo. No me importa nada en esta vida, hago música pero quiero seguir actuando porque fue guau, una explosión de emociones. Me pasó con este papel y con otro que me dieron pero del que no puedo hablar porque firmé confidencialidad. Fue bastante natural todo, porque yo hablo así como esos personajes.

Si no conoces su música, Dakillah recomienda que arranques escuchando Bipolar y Suavecito.