Conmoción en la cumbia: un famoso cantante reveló que tiene VIH.

“No sé quién me contagió, a quién contagié", expresó este lunes el reconocido cantante de cumbia Jonathan Müller, más conocido como “El Villano”, al revelar públicamente que es portador de VIH. A través de un video difundido en redes sociales, el artista de 34 años contó cómo recibió el diagnóstico y por qué eligió compartirlo con sus seguidores.

Müller explicó que decidió ir al médico tras sentir molestias físicas. “Fui por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado”, relató. Fue entonces cuando le indicaron una batería de análisis, entre ellos el de VIH, que dio positivo. “Me sentía en mi mejor momento de vida… y el único resultado que no fue favorable fue el del HIV”, dijo.

El cantante también remarcó que nadie de su círculo íntimo sabía sobre su estado de salud antes del video. “Todos mis familiares y amigos se están enterando a través de esto porque no quería que nadie me pare de hacerlo”, afirmó. En el mismo mensaje, aclaró que su pareja actual, con quien lleva dos años, no es portadora del virus y que ambos siempre tomaron medidas de protección.

Conmovido, el músico aseguró que hablar públicamente sobre su situación forma parte de un proceso personal de sanación. “Tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada. Siento que mi propósito es compartirles mi verdad, desde lo más oscuro que viví”.

Desde que saltó a la fama en 2012 con el éxito “Te pintaron pajaritos”, “El Villano” fue una figura popular en la escena de la cumbia y trabajó con artistas internacionales como Farruko y Arcángel. Hoy, su testimonio busca visibilizar una realidad que aún está atravesada por prejuicios y desinformación.

El VIH hoy: tratamiento, prevención y calidad de vida

Gracias a los avances médicos, el VIH es una infección crónica que puede controlarse con tratamiento antirretroviral (TAR), permitiendo a las personas llevar una vida larga, saludable y sin riesgo de transmitir el virus si mantienen su carga viral indetectable. El acceso temprano al diagnóstico y al tratamiento es clave, y el uso de preservativos y la PrEP (profilaxis pre-exposición) son herramientas fundamentales para la prevención.

Centro de testeo gratuito de Fundación Huesped

En Argentina el 20% de las personas que viven con VIH no lo saben. La única forma de saberlo es haciéndote el test. Aquellas personas que hayan estado en situación de riesgo, es decir, que tuvieron relaciones sexuales (anales, orales y vaginales) sin preservativo, o si se rompió, salió, deslizó, con una persona cuyo diagnóstico no conocen deben acercarse a algún centro de testeo. Recordá que debés esperar un mes desde la situación de riesgo para hacerte el test, porque antes de ese tiempo los anticuerpos del VIH no son detectados por los análisis, y el test puede resultar negativo incluso aunque el virus esté en la sangre.

Si sos menor de edad, tené en cuenta que desde los 13 años podés solicitar el test sin autorización o acompañamiento de un adulto. El centro de testeo gratuito de Fundación Huésped atiende de lunes a viernes de 10:00 a 12:45hs y de 14:00 a 16:45hs. Para concurrir, podés pedir tu turno de Lunes a Viernes de 8 a 18hs. vía WhatsApp al 11-6468-1673 o vía mail a testeo@huesped.org.ar.