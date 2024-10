Conmoción en el rock por la muerte del cantante original de Iron Maiden

Paul Di’Anno, cantante original de Iron Maiden, murió a los 66 años.

El mundo del heavy metal está de luto por muerte de Paul Di'Anno, el cantante que brilló en los dos primeros e influyentes discos de Iron Maiden. A sus 66 años, el músico falleció en su casa en Salisbury (Inglaterra), sin que se den detalles sobre las causas de su deceso.

Di'Anno se convirtió en una figura prominente como vocalista de Iron Maiden entre 1978 y 1981, dejando su huella en álbumes como "Iron Maiden" y "Killers". Sus poderosas interpretaciones quedarán inmortalizadas en clásicos como "Running Free", "Iron Maiden", "Twilight Zone", "Purgatory" y "Killers", entre otros.

Sin embargo, conflictos con otros miembros de la banda y presuntos problemas de drogas y alcohol llevaron a su despido y a su reemplazo por el icónico Bruce Dickinson. A pesar de su salida de Iron Maiden, Di'Anno siguió liderando diversas bandas de heavy metal como Killers, Gogmagog, Di'Anno's Battlezone, Rockfellas y Warhorse.

"A pesar de sus graves problemas de salud en los últimos años, que lo limitaron a actuar en silla de ruedas, Paul siguió deleitando a sus fanáticos en todo el mundo, acumulando más de 100 espectáculos desde 2023", señaló el sello Conquest Music.

Su último álbum retrospectivo, "The Book of the Beast", fue lanzado en septiembre de 2024 y recopila los mejores momentos de su carrera después de su partida de Iron Maiden.

La noticia de la muerte de Paul Di'Anno llega pocos meses después de su última presentación en la Argentina, con shows en Buenos Aires y Córdoba. Este último concierto, producido por Metal Tempo, tuvo lugar en Studio Theater el pasado 4 de febrero. Alejandro Martino, de Metal Tempo, expresó su tristeza por la pérdida y describió a Di'Anno como "un ser humano extraordinario" que siempre mostró su vocación y gratitud hacia sus fans.

El mensaje de Iron Maiden por el fallecimiento de Paul Di'Anno

"Todos estamos profundamente entristecidos de saber sobre el fallecimiento de Paul Di'Anno hoy temprano", inicia el comunicado que compartió Iron Maiden en las redes oficiales de la banda. "La contribución de Paul a Iron Maiden fue inmensa y nos ayudó a ponernos en el camino que hemos viajado como banda durante casi cinco décadas. Su presencia pionera como líder y vocalista, tanto en el escenario como en nuestros dos primeros álbumes, será recordada con mucho cariño no sólo por nosotros, sino por fans de todo el mundo", añadieron.

"Es tan triste que se haya ido", comentó el bajista Steve Harris. "Estuve en contacto con él recientemente mientras nos enviábamos mensajes sobre West Ham y sus altibajos. Al menos todavía estaba tocando hasta hace poco, era algo que lo mantuvo en marcha, estar ahí fuera cada vez que podía. Todos nosotros le echaremos de menos. Descansa en paz compañero ⚒⚒”, agregó.

"Estábamos muy agradecidos de haber tenido la oportunidad de ponernos al día hace un par de años y de pasar tiempo con él una vez más. En nombre de la banda, Rod y Andy, y de todo el equipo de Iron Maiden, expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Paul y amigos cercanos. Descansa en paz Paul", cerraron.