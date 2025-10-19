Camila se presentó ante un Movistar Arena repleto: crónica de una noche nostálgica

Camila se presentó en el Movistar Arena el pasado 17 de octubre.(Foto: LEB Entertainment)

“No hay cosa más rica que el helado hecho en Argentina”, confesó Mario Domm mientras degustaba del manjar en un pote de medio kilo sentado frente al piano, listo para interpretar uno de los hits de Camila en su reciente concierto ante un Movistar Arena explotado de fanáticos. El trío mexicano trajo sus clásicos y sus nuevas propuestas musicales a Buenos Aires, presentados en dos horas de conexión con sus fans y un disfrute genuino del escenario.

La premisa de Camila en el Regresa Tour fue mostrarle a su público su camino recorrido en sus más de veinte años de carrera: clips documentales con testimonios de los músicos y sus familiares se proyectaron en las pantallas a lo largo del recital. Tanto Mario como Samo y Pablo Hurtado se refirieron a las vicisitudes de sus caminos en su vida profesional y a lo que atravesaron hasta su presente artístico.

Incendio fue el track que los Camila eligieron para el encuentro inicial con sus admiradores porteños, pero Mientes fue la canción que hizo explotar a la gente, dada su carga nostálgica. Esa dinámica se extendió a lo largo de todo el recital: si bien el público estuvo conectado con la música y sus ídolos en todo momento, hubo una fluctuación constante entre lapsos de euforia y gritos apasionados cuando sonaban los clásicos y un clima más calmo y apreciativo en las interpretaciones de los temas nuevos.

Tres estructuras triangulares colocadas a lo ancho del escenario, con luces que oscilaban entre rojos, dorados y celestes, custodiaron a los Camila en un show que demostró la química que desarrollaron en sus décadas de carrera: las dos horas estuvieron repletas de chistes y divagues entre ellos, con carcajadas y complicidad con el público ante cualquier imprevisto o error.

Camila, en vivo. (Foto: LEB Entertainment)

Próximas fechas de Camila en Argentina y Latinoamérica

El Regresa Tour llegó al país el 16 de octubre, en el Quality Arenade Córdoba, y continuará su recorrido por Argentina con dos presentaciones más: el 19 de octubre en el Anfiteatro Humberto de Nito en Rosario y el 21 de octubre en el Arena Stadium de Mendoza, además de su visita a Ecuador el 25 de octubre. Con esta gira Camila celebra 20 años de trayectoria y demuestra que aún está encendida la la llama de aquellas canciones que marcaron a una generación.