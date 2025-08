Brilló en Sin Codificar y ahora sacará un disco de tango: giro inesperado en la televisión

Una de las figuras de Sin Codificar dará un giro en su carrera como artista.

Sin Codificar fue sin dudas uno de los programas más destacados del humor en Argentina. En estos últimos días, estuvo en el centro de la escena de la televisión no por una posible vuelta, sino por el anuncio de una de sus figuras, quien comunicó que dará un giro inesperado en su carrera para volcarse a la música y sacar un disco de tango.

El mundo de la televisión se hizo eco de la noticia que lanzó uno de los humoristas más reconocidos del país: Pichu Straneo. En diálogo con Pablo Giralt por Mobile Sports TV, el artista uruguayo reveló que el fallecimiento de su madre fue un punto de inflexión en su vida y en honor a ella, lanzará un disco de tango.

Qué dijo Pichu Straneo sobre el lanzamiento de su disco de tango

"La verdad no lo esperaba porque estaba más mal mi viejo. Yo esperaba quizás que le pasara algo a mi viejo. Mi vieja se bloqueó y se fue ella primero. Y la madre es la madre...", expresó Pichu. "Le tenía una deuda a mi vieja que ella siempre me decía 'vos tenés que hacer tal cosa' y yo lo voy a cumplir: en septiembre saco un disco de tango", anunció.

"Mi vieja quería que yo sea tanguero, que cantara. Entonces ahora le voy a cumplir el sueño no solo a mi vieja, sino a mi padrino que ya no está tampoco. Fue el primero que me decía 'tenés que cantar tango'. Y ahora se dio la oportunidad", remarcó el humorista de 57 años. El testimonio causó muchas reacciones positivas en la gente que lo sigue con altas expectativas por lo que puede brindar a través de su voz con un género rioplatense como el tango.

El día que Pichu Straneo contó que no volvería a trabajar con Tinelli

"Era una época de mucho laburo, se extraña estar con los compañeros jodiendo. Pero extraño más a Sin Codificar, con todo respeto, porque ahí teníamos un grupo impresionante y nos divertíamos", dijo en una entrevista concedida a Diego Díaz en julio de 2024. "Siempre agradecido con Tinelli, pero iría por otro camino. Ya tenemos un grupo formado que nos entendemos y nos queremos mucho", sentenció.