Bernard Fowler en el Broadway: una noche de rock, banderas y espíritu stone.

La Avenida Corrientes, un miércoles a la noche, se transformó en un ritual rolinga. Frente a la marquesina del Teatro Broadway no había alfombra roja, sino vereda tomada: grupos de amigos con camperas gastadas de los Stones, banderas argentinas con la lengua icónica pintada a mano y la infaltable previa de birras compartidas en botellas de litro. La excusa era de lujo: Bernard Fowler, la voz que desde hace más de tres décadas acompaña a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, llegaba a Buenos Aires para celebrar 35 años de música y amistad.

Adentro, el teatro se fue llenando de un público mayoritariamente “stone de la vieja escuela”, los que vieron a los Rolling en River en los 90 y todavía conservan las mismas ganas de saltar. Apenas pasadas las nueve, Fowler salió a escena con una sonrisa cómplice y esa impronta de frontman que no necesita presentación. Su versatilidad vocal marcó la diferencia desde el arranque con Jealous Again y God Gave Me Everything I Want, en un repertorio que intercaló perlas de los Stones, clásicos del blues y hasta alguna sorpresa glam.

La lista fue extensa, casi maratónica: sonaron Beast of burden, Simpathy for the devil, Miss you y “Satisfaction con un Fowler que se adueñó del escenario y del público. El Broadway se convirtió en una sucursal de River: banderas agitadas, cantitos futboleros y esa energía que el propio Bernard había anticipado en la previa como “única en el mundo”.

La especial aparición de Carca en el show de Bernard Fowler

Uno de los momentos más celebrados fue la aparición de Carca, que se subió a tocar un tema con la banda y levantó aún más el clima de fiesta. También pasaron por el escenario músicos invitados como Gaba Díaz, Nico Bereciartúa, Manu Quiroga y Ramiro Boero, sumando a la sensación de comunión que atravesó toda la noche.

Bernard Fowler hizo un recorrido por su carrera y homenajeó a los Stones en su show en el Teatro Broadway.

El tramo final fue imbatible. “Creo que nunca conocí a otro público con la misma energía intensa”, había dicho Fowler a La Nación en la previa. Y anoche, en Corrientes, esa declaración se hizo carne. Fue mucho más que un show: fue un reencuentro entre un artista que es parte de la historia viva del rock y un público que sigue celebrando, cerveza en mano y bandera al hombro, la música que nunca envejece.