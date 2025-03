Asombro por la supuesta hija que Carlos Gardel y su novia Mona Maris nunca reconocieron

Carlos Gardel protagonizó la película "Cuesta abajo" con la actriz Mona Maris en 1934.

Los rumores cuentan que pocos meses antes de su trágica muerte, ocurrida en 1935 en Medellín, el cantor Carlos Gardel le habría dejado una carta a su madre donde advertía: “Si algo me llegara a pasar, todo lo que tengo es suyo. No tengo descendientes y nadie tiene derecho a reclamarle nada”. Muchos aseguran que el artista popular había sido amenazado y temía por su vida. Algo que presuntamente no sabía, era que una de sus amadas y prestigiosa actriz habría dado a luz a una hija que podría ser suya.

Más de 90 años más tarde de la muerte de Carlos Gardel, Gerardo Chumsky, su supuesto nieto y de la diva del cine Mona Maris, reveló un secreto que su familia guardó a lo largo de tres generaciones. La madre, Blanca Rosa Pellegrini, nunca quiso hacer nada para confirmar que era descendiente del cantor y la actriz que brilló en Hollywood. Ella habría tenido en claro que era la hija de ambos.

“Mi madre nació el 19 de febrero de 1932 en Tacuarembó. Dicen que Mona se habría ido a esconder a Uruguay para que nadie descubriera su embarazo. Y después, por sugerencia de un primo suyo que trabajaba en Ferrocarriles Argentinos, Pablo Thomas, le entregó a su beba al matrimonio del cambista Andrés Pellegrini y Carola Valente para que la criara”, es el comienzo de la revelación del presunto nieto de Carlos Gardel.

Según contó el hombre, Mona Maris no dio en adopción a su madre, sino que la trajo a la Argentina cuando tenía diez días de vida y acá la anotaron como si fuera hija de la pareja oriunda de Pergamino. “Con el tiempo, ella la empezó a visitar usando el título de ‘madrina’. Pero a todos les llamó la atención que esa familia, que era muy pobre, de tener un rancho, pasara a tener una casa en San Martín y una confitería en Río Ceballos”, reveló Chumsky ante Infobae. “Mi mamá terminó estudiando en un colegio privado muy costoso de Devoto que ellos nunca hubieran podido pagar”, completaba Gerardo.

El retrato de Blanca Rosa, la supuesta hija de Carlos Gardel y Mona Maris (Gentileza: Familia Chumsky).

Quién era la actriz que habría tenido una hija con Carlos Gardel

Como bien se informó, la actriz argentina, nacida bajo el nombre de Rosa Emma Mona María Marta Capdevielle, tuvo una prestigiosa carrera internacional cuando fue convocada para protagonizar la película “Cuesta Abajo” junto a Gardel, en mayo de 1934. Fueron solo dos semanas de filmación en los estudios de Paramount en los Estados Unidos, los que desataron los rumores que daban cuenta de un apasionado romance entre ambos.

Lo cierto es que su relación nunca se oficializó, pero habría comenzado años antes. Tras la muerte del cantante, la actriz que le abrió las puertas de Hollywood se encargó de negarla una y otra vez. “Se dijo que de no haber mediado esa desgracia, pude haberme convertido en el gran amor de Gardel. Se especuló bastante con esa posibilidad. Lo cierto es que me sentí muy atraída por su personalidad y creo que a él también le impactó la mía”, reconoció Mona en una de las últimas entrevistas que brindó en su vida.

La historia de la supuesta hija de Carlos Gardel

La historia de Chomsky indica que su mamá Blanca Rosa siempre supo que los Pellegrini no eran sus verdaderos padres. Y estaba segura de que su madre era Mona, quien cada seis meses la iba a visitar, la colmaba de regalos y la llevaba a merendar a la confitería El Molino. La actriz nunca se lo confirmó ni quiso revelar quién era el hombre con el que la habría engendrado.

Sin embargo, solía llevarla de visita a la casa de una tal Bertha, una mujer con rasgos muy parecidos a los suyos, quien siempre recordaba a su hijo fallecido en un accidente aéreo, es decir, Carlos Gardel. Mona falleció el 23 de marzo de 1991, en Buenos Aires. Años más tarde, apareció en Córdoba una casona abandonada llena de objetos pertenecientes a Gardel, que todos los que la conocían sospechan que era la propiedad que ella soñaba habitar junto a su supuesta hija en sus últimos años de vida.

Por su parte, Blanca Rosa falleció el 10 de marzo de 2018 sin haber querido nunca confirmar su identidad. Su hijo explicó que, si bien está dispuesto a pedir un ADN, sabe que es difícil lograr resultados por el tipo de muerte que sufrió Gardel y porque los restos de Mona ya fueron reducidos a cenizas. Sin embargo, deja en claro que en caso de que este pudiera realizarse y diera positivo.