Alex Anwandter regresa a Buenos Aires con tres shows arrolladores en Niceto Club

Alex Anwandter regresa a Buenos Aires con tres shows en Niceto Club.

Después de conquistar al público local con su presentación en el Festival Buena Vibra, Alex Anwandter vuelve a Buenos Aires con una serie de shows íntimos y teatrales que confirman su lugar como una de las voces más potentes y originales de la escena latinoamericana actual.

El músico chileno, actualmente radicado en Nueva York, agotó rápidamente dos funciones en Niceto Club y sumó una tercera fecha ante la demanda de sus fanáticos: se presentará el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de septiembre en el icónico recinto de Palermo. Tras esta trilogía porteña, continuará su gira por Córdoba (19/9 en Studio Theatre) y La Plata (21/9 en Ciudad de Gatos).

Cómo serán los shows de Alex Anwandter en Buenos Aires

En estas presentaciones, Anwandter propone un recorrido intenso y profundamente emocional por su discografía, repasando clásicos como “Tormenta”, “Siempre es viernes en mi corazón”, “Tatuaje”, “Cabros” y “Locura”, canciones que lo consolidaron como referente de una generación que encuentra en su música un espacio de libertad, identidad y expresión.

https://www.eldestapeweb.com/espectaculos/argentina/alex-anwandter-recalara-en-buenos-aires-con-la-gira-de-su-ultimo-disco-el-diablo-en-el-cuerpo--20237618420

Además, el tour tendrá un foco especial en sus dos más recientes álbumes. El Diablo en el Cuerpo, con 16 canciones que transpiran espíritu de pista de baile y colaboraciones con Buscabulla, Julieta Venegas, Javiera Mena y Christina Rosenvinge, fue celebrado por la crítica internacional. Y Dime Precioso, su trabajo más ecléctico hasta la fecha, fusiona pop latinoamericano con influencias de Burt Bacharach, la música house de los 90, Gil Evans y la MPB brasileña.

Con su sello estético inconfundible y un repertorio que conecta lo personal con lo social, Anwandter promete en Niceto tres noches de pura intensidad y emoción: una experiencia sensorial y catártica, como solo él sabe ofrecer.