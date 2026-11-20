La música ocupa un lugar destacado en Gordon, la miniserie argentina de Netflix protagonizada por Rodrigo de la Serna. La playlist reúne canciones que recorren distintos géneros y épocas, con una presencia del rock y el folklore argentinos. Desde Zamba de mi esperanza hasta Oscura, de Feli Colina, el listado incluye clásicos de Vox Dei, Los Gatos y Pescado Rabioso, junto con voces como las de Mercedes Sosa, Jorge Cafrune y Leonardo Favio. También aparecen Astor Piazzolla, Amelita Baltar y Ella Fitzgerald.

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Todas las canciones de la playlist de Gordon

Zamba de mi esperanza — Agrupación Coral Para Richard — Pipi Piazzolla Trio Soy un hombre que viene, soy un hombre que va — Piero La farolera — Las Ardillitas Fiesteras Oberture 1812 — Tschaikowsky Piotr Iljitsch Al jardín de la República — Mercedes Sosa Del chúcaro — Horacio Guarany Veo veo que ves — Katunga Zambita pa' don Rosendo — Jorge Cafrune & MaritoZamba para decir adiós — Jorge Cafrune De nada sirve — Moris A Lucila & Joe — Lupanar Apocalipsis — Vox Dei No soy de aquí — Alberto Cortez Libros sapienciales — Vox Dei Rock de la mujer perdida — Los Gatos Adonde está la libertad — Pappo's Blues El viejo — Pappo's Blues El show de los muertos — Sui Generis Hace casi 2000 años — Color Humano Vive — Sergio Denis Llegará la paz — Pappo's Bues El arriero — Las Voces Blancas La tarde que te amé — Industria Nacional Recordándote — Los Chalchaleros Sombra de la noche negra — Pescado Rabioso La pucha con el hombre — Carlos Carabajal Adiós chico de mi barrio — Tormenta Sucio y desprolijo — Pappo's Bues Fuste mía un verano — Leonardo Favio Blues del atardecer — El Reloj El cosechero — Ramón Ayala Rasguña las piedras — Sui Generis Bajan — Pescado Rabioso La maldita máquina — Billy Bond y La Pesada Entre a mi pago sin golpear — Los Manseros Santiagueños Algo flota en la laguna — Pescado Rabioso Es el viento — Nino Bravo Desconfío — Pappo's Bues Yo sé que a veces pierdo la cabeza — Alejandro Medina y La Pesada No moon at all — Ella Fitzgerald Balada para mi muerte — Astor Piazzolla y Amelita Baltar Oscura — Feli Colina

De qué trata Gordon, la serie de Netflix

Inspirada en hechos reales, Gordon sigue el recorrido de Aníbal Gordon, interpretado por Rodrigo de la Serna, desde sus comienzos en el delito común hasta su participación en la violencia política y paraestatal de la Argentina de los años setenta. La ficción tiene siete episodios y está dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik.

La serie toma como punto de partida las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, de Marcelo Larraquy. En una entrevista con El Destape, De la Serna habló sobre el desafío de interpretar al personaje y la importancia de reflexionar sobre ese pasado de violencia.