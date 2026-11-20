La música ocupa un lugar destacado en Gordon, la miniserie argentina de Netflix protagonizada por Rodrigo de la Serna. La playlist reúne canciones que recorren distintos géneros y épocas, con una presencia del rock y el folklore argentinos. Desde Zamba de mi esperanza hasta Oscura, de Feli Colina, el listado incluye clásicos de Vox Dei, Los Gatos y Pescado Rabioso, junto con voces como las de Mercedes Sosa, Jorge Cafrune y Leonardo Favio. También aparecen Astor Piazzolla, Amelita Baltar y Ella Fitzgerald.
Todas las canciones de la playlist de Gordon
- Zamba de mi esperanza — Agrupación Coral
- Para Richard — Pipi Piazzolla Trio
- Soy un hombre que viene, soy un hombre que va — Piero
- La farolera — Las Ardillitas Fiesteras
- Oberture 1812 — Tschaikowsky Piotr Iljitsch
- Al jardín de la República — Mercedes Sosa
- Del chúcaro — Horacio Guarany
- Veo veo que ves — Katunga
- Zambita pa' don Rosendo — Jorge Cafrune & MaritoZamba para decir adiós — Jorge Cafrune
- De nada sirve — Moris
- A Lucila & Joe — Lupanar
- Apocalipsis — Vox Dei
- No soy de aquí — Alberto Cortez
- Libros sapienciales — Vox Dei
- Rock de la mujer perdida — Los Gatos
- Adonde está la libertad — Pappo's Blues
- El viejo — Pappo's Blues
- El show de los muertos — Sui Generis
- Hace casi 2000 años — Color Humano
- Vive — Sergio Denis
- Llegará la paz — Pappo's Bues
- El arriero — Las Voces Blancas
- La tarde que te amé — Industria Nacional
- Recordándote — Los Chalchaleros
- Sombra de la noche negra — Pescado Rabioso
- La pucha con el hombre — Carlos Carabajal
- Adiós chico de mi barrio — Tormenta
- Sucio y desprolijo — Pappo's Bues
- Fuste mía un verano — Leonardo Favio
- Blues del atardecer — El Reloj
- El cosechero — Ramón Ayala
- Rasguña las piedras — Sui Generis
- Bajan — Pescado Rabioso
- La maldita máquina — Billy Bond y La Pesada
- Entre a mi pago sin golpear — Los Manseros Santiagueños
- Algo flota en la laguna — Pescado Rabioso
- Es el viento — Nino Bravo
- Desconfío — Pappo's Bues
- Yo sé que a veces pierdo la cabeza — Alejandro Medina y La Pesada
- No moon at all — Ella Fitzgerald
- Balada para mi muerte — Astor Piazzolla y Amelita Baltar
- Oscura — Feli Colina
De qué trata Gordon, la serie de Netflix
Inspirada en hechos reales, Gordon sigue el recorrido de Aníbal Gordon, interpretado por Rodrigo de la Serna, desde sus comienzos en el delito común hasta su participación en la violencia política y paraestatal de la Argentina de los años setenta. La ficción tiene siete episodios y está dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik.
La serie toma como punto de partida las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, de Marcelo Larraquy. En una entrevista con El Destape, De la Serna habló sobre el desafío de interpretar al personaje y la importancia de reflexionar sobre ese pasado de violencia.