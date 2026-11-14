Arrasa en HBO Max: el drama ideal para ver este fin de semana

El Amigo se posiciona actualmente como una de las propuestas más elegidas dentro del catálogo de HBO Max en la actualidad. Este drama estadounidense resulta ideal para disfrutar en casa durante el fin de semana gracias a una historia íntima que combina sensibilidad, duelos pendientes y el vínculo transformador entre una mujer y su mascota.

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La película adapta la novela homónima publicada en 2018 por la escritora Sigrid Nunez y cuenta con la dirección y el guion de la dupla integrada por Scott McGehee y David Siegel. La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Telluride, formó parte de la sección Gala del Festival Internacional de Cine de Toronto y llegó a la plataforma de streaming a principios de este mes de noviembre.

La historia sigue a Iris, una escritora interpretada por Naomi Watts cuya rutina en Nueva York da un giro abrupto tras el suicidio de su mejor amigo y mentor literario, Walter, papel a cargo de Bill Murray. Como parte de su legado, el hombre le deja al cuidado a Apolo, un imponente perro Gran Danés de más de 45 kilos que altera por completo su tranquilidad cotidiana.

La convivencia entre ambos desata conflictos inmediatos, pues la protagonista reside en un pequeño departamento alquilado donde el reglamento prohíbe animales de gran porte. Los destrozos en el mobiliario, las quejas en el edificio y la amenaza concreta de un desalojo llevan a Iris a buscarle otro hogar al animal, aunque la resistencia del perro y el dolor compartido por la ausencia de Walter terminan por unirlos de manera inesperada.

The Friend.

A través de esta rutina compartida, la escritora encuentra el espacio necesario para atravesar su duelo, reconciliarse con su historia personal y reencontrarse con su propia vocación creativa. El reparto principal se completa con las actuaciones de Sarah Pidgeon, Carla Gugino, Constance Wu y Ann Dowd.

Elenco de El Amigo