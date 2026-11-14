De romances a suspenso: 5 propuestas de Netflix para este fin de semana

Netflix renueva su catálogo con propuestas para todos los gustos. Desde dramas románticos y thrillers hasta películas de acción y animación, la plataforma ofrece distintas alternativas para quienes buscan una buena historia para disfrutar durante el fin de semana.

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Cinco películas y series para ver este sábado 14 y domingo 15 de noviembre

1. La emperatriz – Temporada 3

Una de las grandes apuestas para los amantes de las historias de época. La serie alemana basada en la vida de Isabel de Baviera, conocida como Sissi, estrenó su tercera temporada el 12 de noviembre.

La trama vuelve a sumergirse en la vida de la emperatriz austríaca, sus conflictos personales y las tensiones políticas que atraviesan la corte. Entre romances, secretos, traiciones y vestuarios de época, es una alternativa ideal para quienes disfrutan de las historias de realeza.

2. El cuerpo

Para quienes prefieren las historias oscuras, esta producción es una de las novedades de la semana. La trama sigue a un grupo de bailarinas que, durante la noche de Halloween, debe enfrentarse a las consecuencias de una novatada que termina convirtiéndose en una experiencia aterradora.

Con ocho episodios, combina misterio, elementos sobrenaturales y tensión, en una historia ideal para quienes buscan una serie que mantenga el suspenso.

3. La ley de Alicia

Estrenada el 11 de noviembre, esta serie presenta la historia de Alicia, una mujer que debe reconstruir su vida después de que su marido, un ministro y juez de la Corte Suprema, termina involucrado en un escándalo de corrupción y es encarcelado.

Frente a una realidad completamente diferente, la protagonista decide retomar su carrera como abogada para sostener a su familia y afrontar los problemas económicos. Una propuesta para quienes disfrutan de los dramas familiares, los conflictos judiciales y las historias de superación.

4. El intercambio navideño

Aunque todavía falta para las fiestas, Netflix ya empieza a instalar el clima navideño con esta película estrenada el 12 de noviembre.

La propuesta se suma a las historias románticas ambientadas en Navidad, con encuentros inesperados y situaciones que ponen a prueba los sentimientos de sus protagonistas. Una opción liviana para quienes buscan desconectarse con una película entretenida y de tono festivo.

5. Sing 2: ¡Ven y canta de nuevo!

Para cerrar la lista con una propuesta familiar, la segunda entrega de Sing también está disponible en Netflix desde noviembre.

La historia vuelve a seguir al koala Buster Moon y a su grupo de artistas, que esta vez tienen un objetivo mucho más ambicioso: presentar un espectáculo en una gran ciudad y convencer a una estrella de rock retirada de volver a los escenarios.

Con canciones, humor y una historia sobre perseguir los sueños, es una alternativa para disfrutar en familia o simplemente pasar un buen rato.