De Buenos Aires a Vice City: los argentinos que se meten en el universo musical del GTA VI.

En el universo de Grand Theft Auto (GTA), la música nunca fue un simple acompañamiento, por eso, cada nueva entrega de la saga de Rockstar Games también despierta expectativa por su selección musical y esta vez, Argentina tiene representantes propios.

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Los elegidos son CA7RIEL y Paco Amoroso, que forman parte de Grand Theft Auto VI: The Album, el disco oficial del nuevo videojuego. El dúo participa en Sexy Magic, una colaboración internacional que comparte con la cantante británica PinkPantheress, el productor y DJ Fred Again y el francés Étienne de Crécy.

La canción fue uno de los primeros adelantos que Rockstar presentó el 17 de septiembre, cuando anunció el lanzamiento del álbum en asociación con Atlantic Records. Se trata de una producción que reúne 34 composiciones originales pensadas para capturar la identidad sonora de Vice City y Leonida, los escenarios de esta nueva aventura.

Por su parte, María Becerra tiene dos canciones en la banda sonora del esperado videojuego: Hace Calor, junto a El Alfa, y Te Cura, soundtrack del filme Rápidos y Furiosos. De esta forma, La Nena de Argentina, se convierte en la primera artista mujer de nuestro país en llegar al GTA.

Una banda sonora que funciona como un mapa musical

La apuesta de Rockstar para esta entrega no se limita a reunir canciones conocidas. La compañía diseñó distintas experiencias musicales para acompañar el recorrido de Jason y Lucía, los protagonistas del juego. Entre las propuestas se encuentran seis emisoras de radio anunciadas oficialmente, con identidades muy diferentes.

Cocoteo FM está dedicada a los sonidos latinos contemporáneos, desde el reguetón y el dembow hasta la bachata y el merengue. Flash FM recupera el espíritu pop de la histórica radio de Vice City, mientras que The Chamber 106.6 está reservada para los amantes del metal.

También aparecen Back Country Radio, enfocada en el country, AfroBank FM, dedicada a distintos géneros de la música africana, y Dirty South Classics, con una selección de rap e hip-hop del sur de Estados Unidos. La propuesta suma, además, una novedad para la franquicia, por primera vez habrá podcasts que los protagonistas podrán escuchar tanto dentro de los vehículos como mientras recorren la ciudad a pie, a través de auriculares conectados a sus teléfonos.

De CA7RIEL y Paco Amoroso a Keith Richards: los nombres del álbum

La participación argentina convive con un repertorio internacional que atraviesa géneros y generaciones. Entre los artistas que Rockstar presentó como adelanto aparecen Travis Scott, Yung Lean junto a Future y Metro Boomin, Rauw Alejandro, Morgan Wallen y Keith Richards.

También se destaca Justice, el dúo francés que estará a cargo de la música original del videojuego. Su trabajo tendrá un lanzamiento independiente, titulado Grand Theft Auto VI: Original Score, con 30 composiciones y fecha prevista para el 11 de diciembre. Grand Theft Auto VI: The Album se publica este 19 de noviembre, en coincidencia con el lanzamiento del videojuego.