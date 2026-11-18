Rodrigo de la Serna y el desafío de interpretar a Anibal Gordon, uno de los personaje "más oscuros" de toda su carrera: "La certeza es que no hay que volver nunca más a este estado de violencia".

¿Cómo se transforma un delincuente común en una pieza de las estructuras paraestatales de la violencia política? Esa es una de las preguntas que atraviesa Gordon, la nueva serie de Netflix protagonizada por Rodrigo de la Serna y Fiorella Bottaioli, que reconstruye el recorrido de Aníbal Gordon, una figura vinculada a algunos de los episodios más oscuros de la Argentina de los años 70.

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Inspirada en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, de Marcelo Larraquy, la ficción sigue la transformación de un criminal que, sin abandonar el delito, comienza a establecer vínculos con las esferas del poder y a ocupar un lugar cada vez más central en el entramado de violencia de aquella época. Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, la serie adopta los códigos del thriller político y el policial negro para acercarse a un período complejo desde una perspectiva que pone el foco en el personaje y en el mundo que lo rodea.

Lejos de plantearse como una explicación histórica o una verdad definitiva sobre Gordon, la propuesta busca abrir preguntas. ¿Cómo se construye un personaje capaz de despertar interés sin justificar sus acciones? ¿Cómo representar una época atravesada por la violencia política sin convertir la ficción en una clase de historia? Y, sobre todo, ¿qué posibilidades ofrece el relato audiovisual para volver sobre episodios y figuras que todavía generan interrogantes?

En diálogo con El Destape, Rodrigo de la Serna habló sobre el desafío de interpretar a los protagonistas de esta historia, la construcción de su personaje y el trabajo de llevar a la pantalla un universo en el que la ficción y la historia argentina se cruzan de manera inevitable.

Rodrigo de la Serna: "Para hacer un personaje histórico, uno tiene que conectar con la sombras colectivas y las propias"

Interpretar una serie sobre un hecho político en una Argentina atravesada por la grieta debe tener sus desafíos. ¿Cómo te preparaste y cuáles fueron los desafíos que enfrentaste?

El compromiso con lo histórico es un plus que se añade en este tipo de experiencias profesionales. Siempre uno está atento a la valencia de los vínculos, a lo ficcional, a tejer ese mundo. Pero acá está además lo histórico, y lo histórico de un período muy complejo y muy poco frecuentado, muy poco mirado, no solo por la cinematografía, porque todavía hay debate histórico al respecto.

Ese período que se inaugura con el bombardeo de la Plaza de Mayo y termina en el 83, el estado de violencia. Sabemos que es una de las primeras veces que hay una mirada sobre esto a nivel cinematográfico y es una responsabilidad. Uno lo asume con pasión, coraje y patriotismo.

Dijiste que Aníbal Gordon fue el personaje más oscuro que te tocó interpretar. ¿Qué fue lo que te atrajo de este personaje en particular? Interpretar un personaje oscuro no debe ser fácil, y tampoco tomar la decisión de hacerlo.

No, no es fácil, pero es un desafío muy convocante también. Conectar con esa sombra. En términos metafísico-poéticos, de alguna manera, el Gordon que armamos es como la sombra de tu pueblo. Es la anticomunidad organizada, si se quiere. Es una persona, un individuo centrado en sí mismo, sin mirar alrededor, sin empatizar con el prójimo. El bien común y la justicia social para él, imaginate, no existen. Su ambición de poder y su conexión con esa pasión homicida y esa psicopatía es el motor que lo lleva.

Y en ese contexto, repito, desde el 55 al 76, donde el Estado de derecho no estaba vigente y cada vez era más legítimo el estado de violencia. De hecho, desde el 76 se empieza a institucionalizar ya como algo legítimo. Estos psicópatas se empiezan a sacar la máscara social de las convenciones y empiezan a hacer lo que verdaderamente son, ya casi con legalidad. Es muy interesante para un actor. Es muy doloroso también, porque uno tiene que conectar no solo con las sombras colectivas, sino también con las propias. Y no fue fácil.

¿Y con qué sombras propias te costó enfrentarte?

Con esa malignidad que todos tenemos. En términos junguianos (NdR: por el psicoanalista y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung), la sombra la tenemos todos y es todo lo que nosotros no queremos reconocer de nuestra propia personalidad: nuestras envidias, nuestras más bajas pasiones, todo lo que uno reprime y arma la mascarada social. Todos tenemos eso en algún lugar. Ahora, el nivel de psicopatía de este Gordon que armamos, caramba... Una persona que goza con el sufrimiento ajeno, que es básicamente lo que es un perverso, es un compendio de perversiones y de psicopatía condensado en un solo individuo.

Pablo Trapero dijo que la ficción es siempre un punto de partida, una forma de compartir una historia, pero también de dejar preguntas cuando termina. ¿Te quedó alguna pregunta después de terminar de grabar esta serie?

Sí, por suerte también dejó alguna certeza: no volver nunca más a este estado de violencia y a dirimir nuestros asuntos a través de las armas. Si algo nos ayuda un poco a ver es cómo, más allá de las diferencias que podamos tener entre argentinos y argentinas, siempre hay intereses foráneos que intervienen y que nos ponen en un lugar peligroso.

Me parece que lo positivo de esto es intentar mirar ese pasado reciente, intentar asimilarlo con todas las luces y las sombras, y vaya si las hay, sobre todo sombras, e intentar que no vuelva a suceder. Me parece que ese es el cometido final también de esta serie.