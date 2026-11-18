El recorrido de un delincuente común hacia la violencia paraestatal en la Argentina de los años setenta es el punto de partida de Gordon, la miniserie protagonizada por Rodrigo de la Serna que llegó a Netflix el 18 de noviembre de 2026. Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, la ficción se basa en libros del periodista Marcelo Larraquy y sigue a un personaje que cruza el mundo del delito con las disputas políticas de la época.

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Para quienes se quedaron con ganas de seguir viendo historias argentinas atravesadas por el crimen y las relaciones de poder, hay opciones que toman rumbos diferentes. Algunas se acercan a la política y sus negociaciones; otras ponen el foco en la cárcel, la investigación periodística o los vínculos en los márgenes de la ciudad. No todas reconstruyen hechos reales ni transcurren en el mismo período que Gordon: la conexión está en los temas, el clima o sus protagonistas.

Las maldiciones: un secuestro en medio de la rosca política

Miniserie de 3 episodios. Con Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani y Alejandra Flechner. Basada en la novela de Claudia Piñeiro.

Sinopsis: Fernando Rovira es un gobernador del norte argentino que enfrenta una decisión legislativa decisiva para su carrera. En ese contexto, la desaparición de su hija pone en crisis su vida familiar y lo obliga a revisar sus prioridades.

Por qué verla después de Gordon: si te interesó la relación entre las decisiones políticas y sus consecuencias personales, este thriller cambia la reconstrucción histórica por una ficción contemporánea sobre ambiciones y lealtades.

El Reino: un crimen abre la puerta al poder

2 temporadas. Creada por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro. Con Diego Peretti, Mercedes Morán, Chino Darín y Nancy Dupláa.

Sinopsis: después del asesinato de un candidato presidencial durante un acto, su compañero de fórmula, el pastor Emilio Vázquez Pena, queda en el centro de la escena política. Mientras se investiga el crimen, alrededor de la candidatura se reorganizan alianzas e intereses.

Por qué verla después de Gordon: la serie comparte el interés por el cruce entre violencia y poder, aunque se trata de una historia ficticia y no de una reconstrucción de la Argentina de los setenta. Acá la religión y la política electoral ocupan el centro del conflicto.

El marginal: el delito detrás de los muros de una cárcel

5 temporadas. Con Juan Minujín, Nicolás Furtado, Claudio Rissi y Martina Gusmán.

Sinopsis: un expolicía ingresa de incógnito a la cárcel de San Onofre para investigar el secuestro de la hija de un juez. Una vez adentro, debe moverse entre los presos y las autoridades mientras intenta sostener su identidad encubierta.

Por qué verla después de Gordon: la prisión reemplaza a la militancia y a las organizaciones paraestatales como escenario, pero la serie también se interesa por la violencia, la corrupción y las relaciones entre quienes delinquen y quienes administran las instituciones. Underground Producciones · Netflix Media Center

Atrapados: una periodista frente a una desaparición

Miniserie de 6 episodios. Con Soledad Villamil, Juan Minujín, Alberto Ammann y Matías Recalt. Basada en una novela de Harlan Coben.

Sinopsis: desde Bariloche, la periodista Ema Garay investiga delitos y expone a personas que lograron eludir a la Justicia. La desaparición de una adolescente la enfrenta a un caso especialmente difícil cuando un hombre cercano aparece entre los sospechosos.

Por qué verla después de Gordon: ss una opción para quienes buscan otro relato de investigación y suspenso, con una trama de ficción ubicada en el presente. Comparte con Gordon la participación de Matías Recalt, aunque sus historias y su enfoque son distintos.

Okupas: Rodrigo de la Serna en un clásico de la televisión argentina

Miniserie de 11 episodios. Dirigida por Bruno Stagnaro. Con Rodrigo de la Serna, Diego Alonso, Ariel Staltari y Franco Tirri.

Sinopsis: Ricardo, un joven de clase media, queda a cargo de una casa deteriorada en Buenos Aires. Allí se encuentra con otros tres jóvenes y forma un grupo de amigos que intenta abrirse camino en una ciudad marcada por la precariedad y la violencia.

Por qué verla después de Gordon: no es un thriller sobre la represión política, pero permite volver a ver a De la Serna en una ficción argentina de otro momento histórico. Su mirada sobre los vínculos y los márgenes urbanos ofrece una puerta de entrada distinta al mundo del delito.