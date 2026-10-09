Actúa una estrella de Stranger Things, tiene 6 capítulos y es la serie de terror de Netflix ideal para ver un fin de semana lluvioso

Netflix incorporó a su catálogo una nueva apuesta por el misterio y el terror. Se trata de Bajo la superficie, una miniserie canadiense de seis episodios que transforma la tranquilidad de un pueblo pesquero en el escenario de una amenaza surgida de las profundidades del océano.

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La ficción, cuyo título original es Below, llegó a la plataforma de streaming el 8 de octubre de 2026. Con una historia que combina una criatura marina, conflictos familiares y los secretos de una comunidad aislada, la producción propone una trama en la que el peligro no se limita a lo que ocurre debajo del agua.

Creada por Jesse McKeown, la miniserie cuenta con Josh Hartnett, Mackenzie Davis y Charlie Heaton (Stranger Things) entre sus protagonistas. La historia transcurre en Snooks Arm, una pequeña localidad de Terranova y Labrador, Canadá, donde los habitantes deben enfrentarse a una situación que amenaza tanto sus vidas como el futuro de su comunidad. La trama sigue a Calvin Penney, un pescador experimentado que todavía carga con las consecuencias de una tragedia familiar. Décadas atrás, su padre desapareció en circunstancias misteriosas en las aguas de la región. Desde entonces, el océano representa mucho más que su medio de vida: también es el escenario de una pérdida que marcó su historia.

Terror marino a la Netflix

La llegada de una presencia desconocida altera la rutina del pueblo y despierta nuevos temores. Mientras los habitantes intentan comprender qué está sucediendo, Calvin se involucra en una investigación que podría revelar una amenaza mucho mayor de lo que imaginaban. En ese contexto conoce a la doctora Fonda Howander, una científica marina que busca explicar los extraños fenómenos que afectan al entorno. Juntos intentan encontrar respuestas mientras crece la preocupación por el futuro de la localidad.

El reparto también incluye a Ruby Stokes, Rohan Campbell, Natasha Henstridge y Mary Walsh, entre otros intérpretes. La variedad de personajes permite explorar las tensiones internas de una comunidad en la que el miedo a lo desconocido se suma a los problemas familiares y económicos. Con seis episodios, Bajo la superficie reúne elementos del thriller, el drama familiar y el terror de criaturas. La miniserie ya se encuentra disponible en Netflix para quienes buscan una historia de misterio ambientada en un pueblo donde el mar guarda secretos capaces de cambiarlo todo.