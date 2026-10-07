La Masacre de Flores: se confirmó lo que hasta ahora nadie había contado sobre el crimen que conmocionó a los argentinos

La masacre de Flores, la nueva serie documental original de HBO Max, llegará el próximo 22 de octubre a la plataforma. Producida por 100 Bares, la producción reconstruye la historia de Matías Bagnato, único sobreviviente del incendio ocurrido en 1994 en el barrio porteño de Flores, una tragedia en la que murieron sus padres, sus dos hermanos menores y un amigo de la familia.

{{{htmlAmp}}}

Lo que inicialmente parecía un hecho inexplicable derivó posteriormente en una historia atravesada por amenazas, violencia y venganza. La investigación del caso terminó con la condena de Fructuoso Álvarez González, señalado como responsable del crimen.

A más de tres décadas de aquella noche de 1994, la serie pone el foco no solamente en lo ocurrido durante el incendio, sino también en todo lo que vino después. Desde una mirada íntima, Bagnato vuelve sobre los acontecimientos que modificaron su vida y las consecuencias que tuvo que afrontar durante décadas.

Matías Bagnato, el único sobreviviente de La Masacre de Flores.

El relato cuenta además con la participación de Juan José Campanella, quien acompaña a Bagnato y abre distintas conversaciones para reconstruir momentos clave de su historia. A través de esos encuentros, el documental busca acercarse al caso desde una perspectiva personal y alejada de una reconstrucción exclusivamente policial.

La historia de Matías Bagnato, en primera persona

Uno de los ejes centrales de La masacre de Flores será el testimonio de Bagnato. Su voz se complementa con la de familiares, amigos, periodistas, abogados, integrantes del tribunal y otras personas que estuvieron vinculadas con el caso desde sus comienzos. La producción recorrerá así los acontecimientos que desembocaron en el crimen y también las décadas posteriores, marcadas por el miedo, la exposición pública y la búsqueda de justicia.

El documental propone, de esta manera, ampliar la mirada sobre un caso que tuvo un fuerte impacto en la sociedad argentina. Más allá de la investigación criminal y de la condena, la serie se pregunta qué implica sobrevivir a una tragedia de estas características y cómo continúa una vida cuando las consecuencias de un crimen permanecen durante décadas.

En ese sentido, La masacre de Flores busca poner en primer plano la experiencia de quien quedó con vida y debió atravesar las distintas etapas de un caso que continuó ocupando un lugar en la agenda pública mucho tiempo después de ocurrido. La serie fue dirigida por Augusto Tejada y cuenta con producción ejecutiva de Juan José Campanella, Martino Zaidelis, Ana Paula Bello, Mariano Cesar, Sergio Nakasone y Cecilia Abraham.