Mauricio Macri reveló lo que estuvo "a punto" de hacer con Luis Brandoni en política

El expresidente Mauricio Macri se acercó este lunes a la Legislatura porteña para darle el último adiós a Luis Brandoni, quien falleció a sus 86 años tras sufrir un accidente doméstico. El líder del PRO reveló que estuvo "a punto" de compartir fórmula presidencial con el actor en 2019. Además, contó cuál es su película favorita del artista.

"Tenía un enorme compromiso con la Argentina. Gracias a la política tuve la posibilidad de conocerlo. En los momentos difíciles estuvo siempre defendiendo la república, las libertades, sin importarle las consecuencias. No es habitual. En la Argentina hay mucha gente que prefiere especular, más en el mundo artístico, y él siempre se jugó a decir lo que opinaba y eso lo hace único", destacó el ex mandatario en declaraciones a la prensa.

Respecto al cómo comenzó su vínculo con el actor explicó que inició en la marcha por la muerte del fiscal Alberto Nisman. "A partir de ahí hubo muchos momentos de tensión, donde se estaba discutiendo la república. Él siempre puso todo. Quería de la Argentina lo que queremos la mayoría: crecer, convivir sanamente y ser parte del mundo", consideró.

Mauricio Macri se presentó este lunes en la Legislatura porteña para el último adiós a Luis Brandoni

Cómo fue la última conversación entre Macri y Brandoni

Macri admitió que la última conversación que tuvo con el actor fue hace más de un año. "Hablamos de lo que pasaba, con sus años estos cambios últimos no los entendía mucho”. El expresidente, además, hizo hincapié en su trayectoria política. "Su legado político nos dice que hay que comprometerse. Él no tenía por qué meterse, era exitoso en lo suyo. Se ganó enemigos por opinar e ir al frente. Arrancó como fanático de Alfonsín. No nos llevábamos bien. Y de golpe surgió una relación de afecto mutuo. La vida te da oportunidades de hablar y dejar de lado prejuicios. Lo admiraba naturalmente”, señaló.

Finalmente, reveló que el actor estuvo cerca de compartir su fórmula presidencial para la reelección: “Estuvo a punto de acompañarme en 2019 en la fórmula presidencial. Estábamos entre Macri-Brandoni y Macri-Pichetto”.

Brandoni militó mucho tiempo en la UCR, fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores en la primera mitad de los 70 y fue asesor cultural del presidente Raúl Alfonsín. También ocupó una banca radical en Diputados en 1997 y 10 años después buscó ser vicegobernador en la provincia a de Buenos Aires, acompañando a Ricardo Alfonsín. Desde el radicalismo, Brandoni estuvo alineado con Cambiemos y después con Juntos por el Cambio. Tras, cómo explicó el propio Macri, dejar de lado sus diferencias con el PRO.

Macri contó cuál es su película favorita de Brandoni

Por fuera de la política, Macri recordó su lado actoral y remarcó: "Todos disfrutamos de sus distintas películas, en el teatro". Al ser consultado sobre su película favorita sin recordar exactamente el nombre eligió La odisea de los giles. "El tuvo dos o tres geniales, la última con Darín del robo fue genial", apuntó el expresidente sobre el film de Sebastián Borensztein que revive la historia de un grupo de vecinos que se reune para recuperar el dinero que perdió durante el corralito del 2001.

Además, Macri sumó que había visto una de sus últimas producciones: "Me gustó mucho Parque Lezama", concluyó.