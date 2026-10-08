La cultura de Mendoza está de luto tras la muerte de Rafael Golondrina Ruiz, a los 79 años, uno de sus máximos referentes en música, literatura y gestión cultural. La noticia fue confirmada oficialmente por Cultura Mendoza, que lo despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales.

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Nacido en Tunuyán en 1947, Golondrina Ruiz dedicó su vida a preservar y difundir las tradiciones populares de la provincia y del país. Entre 1976 y 1982 emprendió un viaje a caballo por 14 provincias argentinas, donde recopiló relatos, costumbres y música de comunidades rurales, fortaleciendo así su vínculo con la cultura popular.

Su presencia se hizo sentir fuerte en la emblemática Fiesta Nacional de la Vendimia, donde dirigió el Acto Central en 2005 y en 2020, año en que presentó la obra "Sinfonía azul para el vino nuevo". Hasta sus últimos días, mantuvo activa su participación cultural: el pasado 1 de octubre presentó su libro "El yantar de los cantares" en la Feria del Libro Mendoza 2026.

Además, Golondrina Ruiz fue finalista para el Acto Central de la Vendimia 2027 con la propuesta "El alma de esta tierra", creación que elaboró junto a Gaspar Tello, demostrando su compromiso constante con la identidad mendocina.

Los recuerdos y homenajes a Golondrina Ruiz

La noticia de su fallecimiento provocó una ola de homenajes y recuerdos entre artistas, escritores y gestores culturales, quienes destacaron no sólo su obra sino también su calidez humana y su aporte invaluable a la cultura local.

Uno de los testimonios más sentidos fue el de Sergio Coco Gras, locutor y conductor, quien afirmó: “Con Golondrina Ruiz, nuestro 'querido Golo', pude trabajar en lo que me gusta como es la Producción, pude armar equipo, pude gracias a su bonhomía ser parte 'desde adentro' de ese encuentro festivo, gigante, como es nuestra Fiesta Nacional de la Vendimia. Pero lo más importante es que gané a un amigo y un hermano de la vida”.

Rafael "Golondrina" Ruiz fue una leyenda de la Fiesta de la Vendimia (Diario UNO).

Por su parte, la cantante y docente Ini Ceverino recordó: “Pensar en el Golo es como escuchar la voz profunda de un volcán o del propio cielo. Tuve la suerte de compartir con él, ser parte del ensamble homenaje a Hilario Cuadros que presentamos en Cosquín hace unos años. Y muchos recuerdos hermosos en el querido Retortuño. Una figura imprescindible de nuestra cultura”.

El músico y gestor cultural Ricardo Vaccari también compartió sus recuerdos: “Lo conocí hace muchísimos años en Tupungato. Me quedé conmovido con su vestimenta de gaucho, su forma de decir las cosas con su guitarra y esa barba y sombrero tan característicos. Nos encontramos en muchas peñas y charlábamos de cosas muy profundas. Lo recuerdo con mucho afecto y tristeza porque se fue un referente real de la cultura y la Vendimia mendocina”.