Murió una querida actriz de Envidiosa, la serie de Netflix

La actriz Zulema Galperín murió a los 90 años, luego de una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, ámbito donde llegó a la popularidad gracias al sketch de "la abuela cocainómana" en el programa Duro de domar. La Asociación Argentina de Actores la despidió con un sentido comunicado en redes sociales.

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Zulema Galperín nació el 18 de abril de 1936. Sus inicios en la actuación fueron en los años noventa, después de haber trabajado en tareas administrativas. En 1997 participó del taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio, lo que marcó su recorrido como actriz y la formó para sus primeros protagónicos. En teatro integró el elenco de Fango negro, de José Gabriel Núñez, dirigida por César Sambataro e interpretada por el grupo Clan-Destino. "La obra se desarrollaba dentro de un colectivo que recorría Buenos Aires, con los espectadores como pasajeros", recordó la Asociación en un comunicado. También actuó en Motivos para levantarse por la mañana, de Germán Akis y Raúl Baroni, estrenada en el Teatro Arlequino.

En cine, la actriz estuvo los elencos de las películas Puan, Los justos, Eva Perón, Pacto de silencio, Blindado, Los adoptantes, La estrella roja, La extorsión y el cortometraje Las devotas. Uno de sus personajes más conocidos fue la “abuela cocainómana”, que interpretó en Préstico, el ciclo de sketches de Sebastián Presta emitidos en el programa televisivo Duro de domar, conducido por Roberto Pettinato.

En televisión trabajó, además, en Chiquititas, Poliladron, Verdad consecuencia, Gasoleros, Primicias, Epitafios, Infómanas, Viudas e hijos del rock and roll y Buenos chicos y la miniserie En París. Entre sus trabajos en series de plataformas se encuentran Nada, Envidiosa, El tiempo de las moscas y Gutiérrez is mai neim.