Murió Peppino Mazzullo, la histórica voz del Topo Gigio a los 100 años

El mundo está de luto por la muerte de Peppino Mazzullo, la histórica voz del Topo Gigio, a los 100 años. El actor falleció este miércoles 30 de septiembre en su casa de Italia, dejando una trayectoria intachable de trabajos interpretando al simpático personaje que amaron grandes y chicos de todo el mundo.

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Peppino Mazzullo fue el actor que durante más de cuatro décadas le puso su voz al Topo Gigio y puso de moda frases y canciones en todo el mundo. La noticia fue confirmada por medios locales de Italia, los cuales remarcaron que el artista murió en su casa de Santo Stefano Briga, en Messina, ciudad ubicada en el nordeste de Sicilia. Hacía pocos meses el actor había festejado sus 100 años y el mundo acompañaba su centenario con alegría y nostalgia.

Por el momento se desconoce la causa de su fallecimiento, aunque era de público conocimiento que el actor estaba atravesando problemas de salud. A principios del 2025, la familia y amigos del actor pidieron donantes de sangre para ayudar a Mazzullo, quien estaba atravesando un difícil momento.

El histórico Topo Gigio

Mazzullo se convirtió en la voz oficial del Topo Gigio en 1961, año en que se dieron las primeras apariciones del simpático ratón. Gracias a su trabajo, al personaje se le atribuyen decenas de frases inolvidables que conquistaron a niños de todo el mundo. En entrevistas para medios italianos, el actor sostuvo que sintió amor a primera vista cuando conoció al muñeco creado por María Perego y su esposo, Federico Caldura, en 1958.

Con el Topo Gigio, el actor recorrió teatros y sets de televisión inmortalizando al personaje y convirtiéndolo en parte trascendental de la cultura popular. La noticia de su muerte golpea a los seguidores del Topo Gigio, quienes sufrieron el pasado 27 de enero la muerte de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, el actor que fue la voz del personaje para toda América Latina y partió a los 57 años.