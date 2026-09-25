El día que "El Negro" Oro le preguntó a Rubén Rada sobre su muerte y obtuvo una dramática revelación: "No lo pude superar"

La muerte de Oscar "El Negro" González Oro puso de luto a la radio argentina. El conductor falleció a los 74 años de edad y diversas personalidades lo despidieron en las redes sociales, donde también se hicieron virales, en las últimas horas, algunas de sus entrevistas y apariciones mediáticas. Una de las más impactantes lo mostró hablando con el fallecido Rubén Rada sobre la muerte y su legado.

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En el recorte de una entrevista de González Oro al "Negro" Rada se escucha al periodista preguntándole al músico si había pensado su epitafio. Con sorpresa por la consulta, Rada le contestó: "Yo escuché uno de Manzanero y no lo pude superar: 'De tanto venirme, me fui'". Y aseguró: "El mío sería una gran llamada de tambores".

Tras la aprobación del "Negro" Oro, el músico explicó la elección: "Una tumba musical con la letra de alguna canción importante mía. La mejor canción que hice en mi vida para la gente es la más musical, pero para mí es la más fácil de todas, con la que me hice famoso: Las manzanas".

De qué murió "El Negro" Rada

El pasado 26 de agosto murió el reconocido Ruben Rada a los 83 años tras batallar contra un cuadro severo de neumonía. La triste noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado: "Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más".

A principios de agosto, Rada había sido ingresado a una clínica de Montevideo, Uruguay, por una neumonía bilateral. Hasta su internación, el artista se encontraba en plena actividad y su proyecto más reciente fue ¿Quién va a cantar?, un ciclo de encuentros musicales junto a cantantes de distintos géneros para compartir música. De todas maneras, el historial médico del "Negro" Rada data del año 2015, cuando fue somitido a una angioplastía y luego, hospitalizado durante tres días por un pico de presión.