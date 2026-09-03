Entradas para Dillom 2026: gira en Mendoza, Santa Fe, Rosario, San Juan, Tucumán y San Luis

Dillom presentó su tercer álbum de estudio: La nueva violencia, y confirmó el inicio de "La gira violenta", un recorrido con el que llevará sus nuevas canciones a distintos escenarios de la región. Tras el impacto de Post Mortem y Por cesárea, el artista argentino regresa a las giras con una propuesta que fusiona el post-punk, la estética del rock & roll y beats electrónicos con una marcada impronta pop.

{{{htmlAmp}}}

El lanzamiento de este proyecto estuvo acompañado previamente por "Las noches violentas", una serie de presentaciones gratuitas y sorpresivas en recintos como El Teatrito, Niceto Club y Deseo en Buenos Aires, además de un paso por House of Vans en la Ciudad de México.

Recorrido confirmado y venta de entradas para Dillom

La primera etapa del tour abarca un itinerario por diversas provincias de Argentina, más otros países de América Latina como Chile, México y Uruguay. Durante los meses de octubre y noviembre, Dillom se presentará en Tucumán, San Luis, San Juan, Mendoza, Santa Fe y Rosario. En el plano internacional, la agenda incluye fechas en Santiago de Chile, Ciudad de México y Montevideo. La producción indicó que próximamente se sumarán más ciudades a la lista, incluyendo presentaciones en La Plata y Buenos Aires.

Los accesos para las fechas anunciadas se encuentran disponibles a través del enlace oficial de "La gira violenta", desde donde se redirige a los puntos de venta digitales correspondientes a cada plaza. Los precios varían según la ciudad y el país en que se desea comprar.

"La gira violenta", de Dillom. (Crédito de imagen: Bohemian Groove Corp.)

Las colaboraciones de "La nueva violencia"

En este trabajo discográfico, Dillom amplía su universo sonoro mediante cruces con referentes de distintas escenas y géneros. Entre la lista de invitados destaca la participación de la banda pop argentina Miranda!, además de aportes internacionales como el de Sebastian Murphy, cantante de la agrupación sueca de post-punk Viagra Boys, y el de Declan Mehrtens, integrante de los australianos Amyl and the Sniffers.

El repertorio del álbum suma también la presencia de la reconocida cantautora y guitarrista estadounidense St. Vincent, junto con la participación de la artista argentina Juana Aguirre. Estas colaboraciones matizan un disco diseñado para el formato en directo, cargado de referencias al consumo, la sobreestimulación y la cultura contemporánea.