10 años sin Spinetta: su breve militancia peronista, su pasión por el dibujo y más curiosidades

El "flaco" falleció el 8 de febrero de 2012. Fue un pionero del rock nacional argentino, querido por sus cercanos y admirado por sus colegas. Le gustaba la poesía, el dibujo y los bizcochitos de grasa. Conocé 10 datos curiosos sobre su vida.

Si hubo alguien que influyó en la conformación del rock nacional argentino fue, sin lugar a dudas, el “flaco” Luis Alberto Spinetta. Sus canciones, con letras cargadas de poesía y acordes que te enredan las manos, se convirtieron en hits que estoy segura que al menos una vez en tu vida los habrás escuchado.

Supo construir un estilo propio original e inconfundible. Se ganó el respeto de sus colegas y del público por su forma genuina de crear música e interpretarla. Spinetta es EL poeta del rock argentino. Hace 10 años dejó este planeta, pero su obra permanece inmortalizada.

A continuación, 10 datos curiosos que tal vez no conocías sobre Luis Alberto Spinetta.

1. Su primer contacto con la música

Comenzó tocando la guitarra de forma autodidacta a sus 11 años pero recuerda que fue un antes y un después cuando conoció a Los Beatles. Su primer disco, de hecho, fue "Beatles for Sale" (1964). En cuanto a su carrera musical, en 1967 conformó Almendra, junto a Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García y lanzaron su primer canción en 1968 titulada Tema de Pototo, a la que no le fue nada bien comercialmente.

2. Su pasión por el dibujo

Además de la música, dibujar era otra de sus pasiones. Estudió Bellas Artes durante un año en la escuela Manuel Belgrano. Se encargó de ilustrar varias de las tapas de sus álbumes como la de “Almendra” y del disco póstumo, “Ya no mires atrás”.





Almendra (1969)

Spinetta tuvo que hacer este dibujo dos veces a mano ya que la compañía discográfica había perdido la primera versión. La idea no gustaba, pero desde el grupo insistían con que esta fuera la tapa. “Cuando aparecemos con el original 2 dijeron: 'Vamos a llevarlo a la imprenta y que sea lo que dios quiera'", recuerda el Flaco.

3. Sus amor vecinal y los bizcochitos de grasa

Vivió 20 años en Villa Urquiza, los últimos en una casa ubicada en Iberá al 5009, donde también instaló su estudio de grabación "La Diosa Salvaje". Sus vecinos lo recuerdan con mucho cariño y todos coinciden en algo: Spinetta era un tipo común, humilde y solidario. Muy querido, al punto que hay un proyecto para que la calle Iberá pase a llamarse “Luis Alberto Spinetta”.

El paso nivel Luis Alberto Spinetta en Congreso y Tronador.

Al músico le gustaba vivir en un “barrio barrio”. Según el libro "Luisito" de Jorge Kasparian, solía comprar en la panadería La Paz de Daniel Ponce, a quien bautizó "el Bill Evans de los panaderos". Era fanático de sus medialunas “quemaditas” y de los bizcochitos de grasa.

4. Su-breve-militancia peronista

A veces se suele definir a Spinetta como un artista “apolítico”, cuando no es realmente así. La familia del Flaco siempre fue peronista: según contó el periodista Sergio Pujol en su libro “El año de Artaud”, admiraban a Evita Perón y tenían un escudito del Partido Justicialista.

Spinetta militó un tiempo en la organización peronista “Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional (JAEN)”, que existió entre 1967 y 1972, año en el que sus integrantes ingresaron a Montoneros. Aunque nunca se definió peronista, claramente su postura política siempre fue progresista.

“La Justicia es importante y el trabajo también. Pero sin un sistema de salud y educación ejemplar no vamos a mejorar la sociedad Argentina. Si no lo pienso a futuro no lo puedo pensar porque la realidad inmediata, nada lo cambia”- Luis Alberto Spinetta

5. Su amor a River Plate

Aunque el Capitán Beto no era Beto Alonso, Spinetta siempre dejó en claro que otra de sus pasiones era River Plate y, también, fue muy crítico de la violencia que se vivía en el ambiente del fútbol.





(Como escuchan en el video, insiste con la importancia de la salud y la educación)



6. Artaud no es de Pescado Rabioso

Así es: uno de los discos con más renombre, y considerado el mejor álbum de rock nacional de la historia, no es en verdad de la banda que dice en su tapa, sino que es de la época solista de Spinetta.

Pescado Rabioso se separó en 1973 y David Lebón, Black Amaya y Carlos Cutaia no participaron de "Artaud". Spinetta creó esta obra de arte junto a Gustavo Spinetta y los ex Almendra, Rodolfo García y Emilio del Guercio. Había pasado poco tiempo de la ruptura y, por temas contractuales, Spinetta eligió sacar el disco con el nombre de la banda, aunque no hayan tenido influencia en él.

Artaud (1973)

7. El regalo que nos dejó

“Ya no mires atrás” es el segundo disco póstumo que publicaron de Spinetta. Fue descubierto de casualidad por su hija, Catarina Spinetta, a días de la muerte del músico. El álbum cuenta con 7 canciones inéditas que estaban guardadas en un pendrive, en una carpeta llamada “Folder”.

"En el momento fue muy fuerte porque puse play y no lo podía creer. Fui corriendo, lo enchufé a los parlantes de mi casa y con Nahuel (su pareja) empezamos a flashear. '¿Qué es esto?' Y era un disco. Dejó un disco", dijo Catarina a La Nación.

Catarina Spinetta presentando el disco "Ya no mires atrás"

8. Spinetta, presidente del rock

Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro, León Gieco y Luis Alberto Spinetta en una misma mesa aplauden sonrientes. El Flaco es el único que está parado, fumando un cigarrillo con los dedos en “v”.

La foto fue tomada por Andy Cherniavsky en 1984, en una conferencia de prensa de La Falda Festival. Según admitió Calamaro en una entrevista con La Voz, Charly eligió a Spinetta como “el presidente del rock” y el lente de Cherniavsky pudo capturar el momento del festejo.

9. Su último recital

Spinetta tocó por última vez en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago de Chile. Fue el martes 14 de junio de 2011. El músico cantó sentado en una silla por su dolor de espalda. La última canción que interpretó fue: Tu vuelo al fín.

10. Qué opina de la muerte

Para Spinetta no hay que temerle a la muerte, sino aceptarla y comprenderla: “No debería existir el miedo al observar ese confina­miento de nuestra alma en sí”. “Uno tiene más miedo a sufrir que a morir”, admitió en una entrevista del año 2010 para "Cápsula del tiempo".

Luis Alberto Spinetta falleció el 8 de febrero de 2012 a sus 62 años por culpa de un cáncer de pulmón. Se había enterado que padecía esta enfermedad 7 meses antes.