Paula Winkler y una cruzada literaria por "las mujeres olvidadas": un repaso por Sabias, Santas, Rebeldes, su última novela.

"Yo creo en Dios, pero además de creer en Dios creo en el inconsciente, entonces no creo que haya casualidades, son causalidades, pero en todo caso de mi inconsciente", dice Paula Winkler a la hora de referirse al nacimiento de Sabias, Santas, Rebeldes, su nueva novela editada por Diotima. Esta relación no es casual, ya que su novela está enfocada en la religión, pero no de cualquier forma, sino que busca recuperar los nombres de aquellas mujeres olvidadas que ayudaron a la construcción de la fe.

Sabias, santas, rebeldes es mucho más que una novela histórica: es una reivindicación literaria, una investigación profunda y, sobre todo, una conversación entre mujeres separadas por siglos pero unidas por la fe, la palabra y la rebeldía. Todo empezó con la historia de Santa Brígida de Suecia, pero viró a una novela poderosa que dialoga entre el presente y el pasado, tendiendo lazos, pero a la vez contando una historia desconocida pero fundamental. "Cuando empecé a escribir sobre ella pensé en una novela histórica, pero después pensé que iba a ser un poco pesada y que no me iba a leer ni el loro", contó Winkler entre risas. De esta curiosidad y ganas de escribir una historia que valga la pena, la autora decidió profundizar: "Entonces dije: 'Bueno, voy a hacer una novela dentro de una novela, con una narradora'".

Winkler decidió dar un giro hacia la ficción como un acto de resistencia y exploración: en esta obra recupera la vida de Santa Brígida de Suecia, figura poderosa del siglo XIV, y se sumerge también en el universo de las beguinas flamencas, mujeres que decidieron vivir al margen del orden patriarcal sin renunciar a la espiritualidad ni al conocimiento. En paralelo, en el presente, Inés, una profesora de filosofía atravesada por el duelo y el misterio del asesinato de su hermana monja, intenta comprender el legado que la historia le ofrece.

Con un interés voraz por la historia de estas mujeres, Paula investigó hasta el cansancio para poder crear una novela con hechos 100% verídicos: investigó materiales en otros idiomas, se puso en contacto con personas de la iglesia y llevó un profundo proceso de introspección. En resultado es una novela que es tan poética como erudita, y que se mueve con soltura entre el ensayo, la ficción y la narrativa histórica. A lo largo del libro, la autora compone una especie de coro femenino, donde conviven santas y rebeldes, mártires y pensadoras, con una prosa que alterna la voz íntima con el tono documental.

A lo largo de este libro, la autora hace un trabajo muy destacable: pone sobre la mesa prejuicios y acciones loables de la religión, formando así una percepción humana de la religión. No es tan sublime como la institución quiere imponer y la búsqueda de la fe siempre es un camino individual. "Yo como creyente me fui formando una idea de un Dios singular particular, qué es lo que creo que es y lo que debe ser, porque el resto es todo poder", aseguró la autora sobre esta creencia personal que decidió reflejar en la novela.

Por último, cabe reconocer que, pese a su enfoque histórico, no es una novela que solo mira hacia el pasado. En Inés, su protagonista contemporánea, se reflejan muchas de las preguntas actuales sobre el lugar de las mujeres en la fe, en la filosofía, en la narrativa. A través de ella, Winkler parece preguntarse: ¿qué queda hoy de esas mujeres sabias, santas y rebeldes? ¿Cómo nos atraviesan aún sus voces? y lo más importante ¿Qué podemos tomar de ellas para la militancia actual? Un libro clave para entender la religión desde otra perspectiva y comprender aún más que las mujeres importantes siempre estuvieron, solo hacía falta quien quisiera verlas.

Sabias, Santas, Rebeldes se presenta en Buenos Aires

Este sábado 5 de julio, la autora presentará el libro y firmará ejemplares en Paradigma Libros (Maure 1768, esquina Arce). La cita es a las 19.30 y contará también con la compañía de Elsa Drucaroff y Andrea Albertano,