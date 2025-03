Es argentino, está de novio con una actriz china y escribió una novela de misterio que nació de su romance.

“Chuang Tzu —hará unos veinticuatro siglos— soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre.” Así resume Borges la anécdota recogida en el Zhuangzi - libro clave del taoísmo filosófico clásico-, y que sirvió de inspiración a Juan Pedro Somodi para su novela, La mariposa de Zhuangzi. La novela que sucede en la actualidad comienza con la proyección de una flamante película china en un festival de cine, con la forma en que un crítico experimenta esa obra; también con la aparición de la maestro, protagonista y directora del film. A esta primera escena sigue un encuentro casual entre los dos que resulta la punta de un misterio que resulta atrapante para los lectores.

En diálogo con El Destape, el autor presenta su novela publicada por Paripé Books que se desprende de su propia historia de amor con la actriz china Chacha Huang.

¿Cuál fue la inspiración para la novela?, ¿De dónde surgió el interés de meterte en el mundo de la crítica de cine?

- La inspiración original fue un poco con mi vida personal. Mi chica es una actriz china, entonces ese personaje y esas experiencias de festivales existen, y en algún momento se me ocurrió una idea que fue el principio de la novela hasta cuando llegan al parque y se encuentran el crítico y la actriz. En principio tenía eso escrito. Pero luego empecé a encontrar caminos más interesantes y el personaje del crítico me sirvió mucho para eso, porque yo quería hablar en la novela sobre el poder del narrador, de las ficciones que cada uno genera. Entonces, para poder disputarle ese papel de narrador a la cineasta, me parecía que el crítico era un personaje idóneo.

Portada de La mariposa de Zhuangzi.

¿Y cómo es el proceso de escribir una novela a partir de un hecho y un personaje real?

- Puede parecer una tontería pero hasta que alguien no leyó el libro y me lo dijo, no lo pensé. La verdad es que yo me identificaba más con el personaje de la cineasta que con el del crítico, pero me di cuenta que en realidad no. Por otro lado, a mi novia le gustó mucho que la historia se desprendiera de algo real.

Hablemos de la referencia a Borges que tiene el título de la novela, La mariposa de Zhuangzi.

- Es una referencia al libro del Chuang-tse, que lo leí varias veces desde que conocí a mi chica y que me gusta mucho. Cuando conocí a mi novia me metí de lleno en la cultura china y este libro en particular, que entiendo perfectamente por qué obsesionó tanto a Borges, fue esencial. La primera inspiración para esta novela fue pensar en de quién es el punto de vista. Esta novela no deja de ser una historia sobre la identidad.

¿Qué es lo que más te atrajo de la cultura china?

- He pasado por diferentes estadíos. En un momento me enganché mucho con toda la época de la Revolución, la Guerra Civil y la actualidad de China. Y la literatura china, es algo que me encanta, y la poesía de los Tang es algo que me apasiona. Cuando estudio chino lo que más me gusta hacer es traducir poemas Tang, que son maravillosos.

Sobre Juan Pedro Somodi

Juan Pedro Somodi nació en noviembre de 1988 en Buenos Aires. Publicó las novelas Enzo (Mansalva, 2022, Paripé Books 2023) y el poemario Crepúsculo Oriental (2015). Actualmente vive en Madrid. Su producción abarca poesía, ficción y no-ficción, así como guiones y otros textos para la industria audiovisual. La mariposa de Zhuangzi (Paripé Books) es su última novela.