El libro "Surrender: 40 songs, one story", recupera memorias personales de Bono, líder de U2

"Surrender: 40 songs, one story", libro que recupera las memorias personales de Bono, líder de U2, a partir 40 temas icónicos de la superbanda irlandesa, y que develará el origen de esas canciones clave para entender el impacto de ese grupo en la historia mundial del rock, será lanzado en noviembre a nivel internacional.

Cada capítulo de este libro de 576 páginas, que llegará a la Argentina de la mano del grupo editorial Penguin Random House y será editado en el exterior por el sello Alfred A Knopf, está dedicado a una canción clave para la banda, donde Bono narra parte de su vida.

En un extracto del libro publicado por el New Yorker, el cantante contó que una de esas entradas se encarga de recomponer la muerte de su madre Iris, en 1974, cuando él tenía 14 años, quien no se recuperó del ACV que había tenido cuatro días antes durante el velorio de Gags Rankin, su propio padre, el abuelo de Bono, por entonces, Paul Hewson.

En el texto publicado por The New Yorker, el cantante narra en primera persona cómo él, su hermano Norman y Bob, su padre recientemente enviudado, no volvieron a hablar de Iris, como una forma de evadir el sufrimiento del duelo.

“Rara vez volvimos a pensar en ella. Éramos tres hombres irlandeses y evitábamos el dolor que sabíamos que nos causaría pensar y hablar de ella. Aunque fuera el funeral del abuelo, y aunque Iris se había desmayado, éramos niños, primos, corriendo y riendo. Hasta que Ruth, la hermana menor de mi madre, entró por la puerta diciendo. ‘Iris se está muriendo”.

"Tres días después Norman y yo entramos en el hospital a despedirnos -continúa el relato escrito en estricto presente-. Está viva, pero apenas Ruth está fuera de la habitación del hospital, lamentándose con mi padre, cuyos ojos tienen menos vida que los de mi madre. Entro en la habitación en guerra con el universo, pero Iris parece tranquila. Es difícil imaginar que una gran parte de ella ya se ha ido. La cogemos de la mano. Se oye un chasquido, pero no lo escuchamos", escribe.

El vocalista cuenta en esas páginas que la muerte de Irirs acabó influyendo en canciones como “I Will Follow”, “Mofo” y “Out of Control”.

Este libro, dijo en un comunicado de presentación donde cuenta que cada capítulo irá acompañado por un dibujo suyo, "es la historia de la falta de progreso de un peregrino con una buena cantidad de diversión por el camino” .

"Cuando empecé a escribir -rememoró- esperaba dibujar con detalle lo que antes sólo había esbozado en canciones: las personas, los lugares y las posibilidades de mi vida. Rendirse es una palabra cargada de significado para mí", resumió, en referencia al término "surrender" que encabeza el título del libro.

