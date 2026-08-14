Los lanzamientos musicales de la semana: de la colaboración de Marilina y Lula Bertoldi al nuevo disco de Benjamín Amadeo.

La segunda semana de agosto llega con una variada tanda de lanzamientos musicales que cruzan distintas generaciones, estilos y escenas. Entre los estrenos se destacan colaboraciones inéditas, nuevos álbumes de artistas con trayectoria y registros en vivo que buscan capturar la energía de los shows.

Marilina y Lula Bertoldi colaboran juntas por primera vez

Uno de los lanzamientos más particulares es el de Marilina Bertoldi y Lula Bertoldi, quienes por primera vez grabaron juntas en un estudio. Las hermanas eligieron versionar Momentismo absoluto, el clásico de Fangoria, para la banda sonora de Moria, la nueva serie de Netflix inspirada en la vida de Moria Casán, que se estrena este 14 de agosto.

La canción fue propuesta por la producción de la ficción y acompaña la aparición del personaje interpretado por Cecilia Roth. La versión de las hermanas Bertoldi lleva el tema hacia un terreno más rockero y explosivo, con una intensidad que crece especialmente sobre el final. La grabación y producción estuvieron a cargo de ambas en el estudio de Marilina.

Benjamín Amadeo mira hacia la infancia

Otro de los grandes estrenos de la semana es Prometieron Volar, el cuarto álbum de estudio de Benjamín Amadeo. El disco propone un recorrido marcado por la nostalgia, los sueños de la infancia y la distancia entre aquello que imaginábamos de chicos y la persona en la que finalmente nos convertimos.

Producido por Gabriel Pedernera y Peter Akselrad, Prometieron Volar busca convertirse en un refugio de pop honesto alrededor de una idea sencilla: aquellas ilusiones que alguna vez parecían imposibles también forman parte de lo que somos.

Cata Raybaud presenta “Cotidiano”

Dentro de la escena independiente, Cata Raybaud inaugura una nueva etapa con Cotidiano, su quinto álbum de estudio. El trabajo reúne diez canciones inspiradas en los pequeños gestos de la vida diaria, los vínculos, el amor y la belleza de lo simple.

El álbum fue grabado en Bogotá junto al productor Tomás Pinzón Ríos y cuenta con colaboraciones de los colombianos Maréh, en Dame, y Laura Pérez, en Tantas veces. La mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Matías Cella en Buenos Aires. El lanzamiento también está acompañado por un documental sobre el proceso creativo y tendrá una edición física en vinilo.

Chuke reinterpreta "Porque yo te amo", el clásico inmortal de Sandro de 1968

La canción recupera la figura del galán apasionado y vulnerable, atravesado por un amor imposible que lo consume por dentro. Con una interpretación íntima y una producción actual, Chuke resignifica este clásico sin perder la profundidad dramática que convirtió a la versión original en una de las baladas más emblemáticas de la música en español.

El lanzamiento está acompañado por un videoclip dirigido por Manuel Franco y protagonizado junto a Celina De Benedictis, filmado al atardecer en Madrid, España, con una propuesta visual que potencia el carácter cinematográfico y nostálgico de la canción. Joaquin Bañuelos (Polska) estuvo a cargo de la producción musical, Javier Bañuelos en la mezcla y Dylan Lerner en el Master.

"Las partes", el primer álbum de Leandro Fornari

Las partes es el primer álbum de Leandro Fornari, después de dos EPs lanzados en los años anteriores. La estética es de pop rock Indie, con matices suaves y otros bailables. La búsqueda es llegar a paisajes íntimos, con una mayor profundidad y sinceridad.

Las melodías y letras son en completo de su autoría, en general partiendo de teclados y piano. A excepción de dos canciones de creación casera, la mayoría están producidas mezcladas y masterizadas en el estudio de Adrian Burbuja Perez. Acompañado de dos amigos guitarristas invitados para algunas de las obras.

Billordo, 26 años de under en siete canciones

El músico platense Billordo también suma un nuevo capítulo a su extensa carrera con Yo te acompaño en tu dolor, su disco número 20. El álbum reúne siete canciones atravesadas por conceptos como autogestión, comunidad, independencia, amistad, empatía y perseverancia.

Con 26 años de trayectoria independiente y una extensa lista de escenarios recorridos en Argentina y Europa, Billordo vuelve a poner en primer plano una forma de entender la música desde la autogestión y el vínculo con la comunidad.

“Rumbo al Espacio”, una psicodelia que llega desde Bahía Blanca

La escena del sur bonaerense también tiene su representante. Luján y los Psicodélicos presentan Rumbo al Espacio, un álbum que combina indie funk, R&B, rock psicodélico, bossa nova, punk y cumbia.

La banda, liderada por Luján Hernández y nacida en 2021, construye canciones que transitan la identidad, la amistad, los miedos cotidianos y la búsqueda personal. El universo visual del disco incorpora a Psi, una mascota espacial y mutante inspirada en la identidad bahiense.

Para No Morir lleva su energía del escenario al disco

Finalmente, Para No Morir presenta En Vivo, un registro que busca capturar la experiencia de la banda sobre el escenario sin borrar errores ni imperfecciones. El álbum fue registrado durante un show realizado en Makena en junio de 2025 y recorre distintas etapas de la discografía del grupo. Entre las canciones aparecen Hoy, Niebla, Hablar, Me Dicen, Vip, El mal del sauce, Corré, Me vas a encontrar y Necio.

La propuesta recupera además canciones de Corazón que originalmente habían sido producidas con baterías electrónicas y que para esta versión fueron llevadas a un formato completamente orgánico. Daniel Ríomalo participa como invitado en El mal del sauce y Me vas a encontrar.