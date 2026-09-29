Lali llevó un clásico del tango a River: Asombro por la historia de la canción que inmortalizó Alberto Morán

En el marco de su tercera presentación en el Estadio Monumental de River, Lali Espósito sorprendió a la multitud presente al incluir un pasaje dedicado a la música ciudadana en medio de un repertorio dominantemente pop. La cantante invitó al escenario al vocalista Cucuza Castiello y al bandoneonista Nicolás Perrone para interpretar "Pasional", una de las piezas más representativas del catálogo tanguero nacional.

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Durante el segmento, la intérprete permaneció a un costado observando la ejecución antes de sumarse a los músicos para cantar «Morir de amor» junto a un cuerpo de baile. Tras la intervención, los artistas invitados expresaron su agradecimiento por la visibilidad otorgada al género en un escenario masivo: “Gracias por darle lugar al tango, muchas gracias”.

El origen y los autores de una pieza del tango que fue clave de la década de 1950

Aunque diversas crónicas del recital atribuyeron la autoría del tema a Osvaldo Pugliese, la creación de la obra data de 1951 y corresponde a Mario Soto en la letra y Jorge Caldara en la composición musical. La asociación con el legendario director de orquesta responde al rol decisivo que tuvo su orquesta típica al registrar la versión más difundida en la voz de Alberto Morán.

El cantor, una de las figuras líricas más destacadas de la agrupación de Pugliese, imprimió un estilo dramático y expresivo a la canción. La lírica aborda temáticas ligadas al deseo, la ansiedad y la devoción romántica, culminando en la célebre imagen del protagonista manifestando la voluntad de fenecer en brazos de su ser amado.

El cantor Cucuza Castiello y el bandoneonista Nicolás Perrone interpretaron el clásico de Osvaldo Pugliese durante el tercer show de Lali en River.

El contenido de la letra guardó un particular paralelo con los acontecimientos finales de la vida de Morán, fallecido el 16 de agosto de 1997 a los 75 años. Durante décadas, el vocalista mantuvo una relación afectiva con la cantante Marga Fontana. Sin embargo, al no poseer un vínculo legalmente reconocido, Fontana se vio imposibilitada de ingresar al nosocomio durante la internación final del artista, impidiendo que el deseo expresado en los versos de la composición se concretara en la realidad.

El legado de la obra trascendió el ámbito tanguero tradicional. En 1998, Roberto Sánchez, conocido artísticamente como Sandro, incorporó «Pasional» a sus presentaciones en el Teatro Gran Rex como reconocimiento al cantor que admiraba desde su juventud. Este homenaje incluyó además la entrega formal del último galardón de SADAIC obtenido por Morán, el cual fue entregado a Sandro por la propia familia del tanguero por pedido expreso dejado en una carta antes de su deceso.