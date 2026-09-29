Un homenaje a Borges con tango: llega un show del Ensamble Tango XXI completamente gratis

El Ensamble Tango XXI realizará un homenaje al escritor Jorge Luis Borges, a 40 años de su partida, en el Palacio Libertad (en CCK). Se trata de un concierto completamente gratis que propone un encuentro entre la poesía borgeana, el tango y la música de cámara.

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Así será "Borges a los 40", el homenaje del Ensamble Tan

El homenaje será este miércoles 30 de septiembre a las 20 hs en el Salón de Honor del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA). Dirigido por Saul Zaks, Borges a los 40 es el nuevo proyecto discográfico del Ensamble que se editará en el mismo día del concierto.

El Ensamble Tango XXI realizará un homenaje al escritor Jorge Luis Borges en el Palacio Libertad

El encuentro propone unir la poesía borgeana, el tango y la música de cámara con el histórico cancionero de Editorial Lagos. Los arreglos serán de Ariel Piorotti y Diego Sandullo, mientras que contará con las voces de Lautaro Mazza, Paula Castignola e Ivana Fortunati. Joaquín Benítez Kitegroski tendrá una participación especial al estar a cargo del bandoneón.

Se trata de un nuevo proyecto del Ensamble Tango XXI, que busca integrar el lenguaje del tango con la música académica europea y las temáticas de la identidad argentina. Por ejemplo, entre sus discos, ha editado Sintonía Messiánica, una obra conceptual que conecta la pasión popular con la sofisticación musical inspirada en Lionel Messi.

Homenaje a Borges: el programa completo

Jorge Luis Borges - Astor Piazzolla, Jacinto Chiclana

Jorge Luis Borges - Horacio Malvicino, La rosa inalcanzable

Jorge Luis Borges - Astor Piazzolla, A Don Nicanor Paredes

Jorge Luis Borges - Carlos Guastavino, Milonga de dos hermanos

Jorge Luis Borges - Sebastián Piana, Milonga del muerto

Jorge Luis Borges - Julián Plaza, Milonga de marfil negro

Jorge Luis Borges, La lluvia (poema)

Jorge Luis Borges - Alberto Cortez, La lluvia sucede en el pasado

Jorge Luis Borges, Poema de los dones (poema)

Jorge Luis Borges - Astor Piazzolla, Alguien le dice al tango

Jorge Luis Borges - Aníbal Troilo, Milonga de Manuel Flores

¿Cómo acceder a las entradas gratuitas?

El homenaje tiene entradas completamente gratuitas, pero son limitadas. Se pueden retirar hasta dos entradas por persona en la boletería (mostradores del hall central) desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente. Se entregarán hasta que se agote la capacidad de la sala.