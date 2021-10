"Una emoción continua desde momento en que supe que iba a estar" resumió Castiello

(Por Adolfo Morales) - Hernán "Cucuza" Castiello, intérprete de tangos que hoy resultó la principal figura en el homenaje-cumpleaños a Diego Armando Maradona, describió como un estado de "emoción continua" el hecho de participar en el evento que se realizó en cancha de Argentinos Juniors.

"Fue una emoción continua desde el momento en que supe que iba a estar", relató el cantor nacido en la barriada porteña de Villa Ortúzar, afincado hoy en Parque Chas, al comentar que fue invitado por el club para intervenir en los festejos del que hubiera sido el cumpleaños número 61 para el mejor jugador de la historia del fútbol argentino.

Para Cucuza el apellido Maradona es familiar desde su niñez, a punto tal que cuando tenía 6 años, allá por 1975, se unió a la disciplina del baby-fútbol del club Parque, en donde estaba Hugo, hermano más chico del eterno capitán del seleccionado argentino de fútbol.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"A Diego lo conoció por Hugo, el 'Turquito'" reveló el cantor que supo acompañar, de pequeño también, a Roberto Goyeneche y Rubén Juárez, en algunas presentaciones en la década del '80.

Es que Castiello, quien luego jugó en las divisiones formativas de Argentinos Juniors, supo compartir plantel en baby con Hugo Maradona, Fernando Cáceres y Silvio Rudman, entre otros.

"Lo conocí a él, a sus padres, don Diego y doña Tota, a sus hermanas, a los sobrinos. Hasta tuve el privilegio de que me invitaran alguna vez a un asado en la quinta de Moreno" evocó "Cucuza" ante la consulta de Télam

Castiello, quien empezó ganar repercusión en su carrera de cantor de tangos, acompañado por el guitarrista Maximiliano "Moscato" Luna (formaron una conocida dupla), reveló que "todavía me apasiona hablar de Maradona y sus hazañas deportivas".

"Hay gente de más edad que me hablaba del 'Charro' (José Manuel) Moreno o de (Orestes) Corbatta como los más grandes. Pero las cosas que hizo Diego dentro de una cancha no las hizo nadie, ni las podrá hacer ningún otro, creo modestamente", puntualizó.

"Me sentí muy honrado por haber participado en este festejo que es agridulce, porque el homenajeado no está. Pero es justo recordarlo de esta manera", dijo Cucuza, quien se dio el gusto de cantarle a Diego en la misma cancha de La Paternal, en agosto de 2020, el tango "El sueño del pibe", de letra de Juan Puey y música de Reinaldo Yiso.

Ese tema fue interpretado en aquella ocasión por el apuntado intérprete, acompañado por el astro del fútbol mundial, en el marco de un evento recordatorio que se llevó a cabo por la memoria del periodista Sergio Gendler, también fallecido.

Castiello volvió a recitar esa canción que habla del chico "que desea ser futbolista de grande", en compañía de otra figura de la renovada escena tanguera: Ariel Ardit.

En tanto para interpretar esa preciosa gema llamada "Para verte gambetear", del fallecido artista platense Jorge "Alorsa" Pandelucos (cabeza central de La Guardia Hereje), Cucuza invitó al juglar porteño Ariel Prat (que también jugó con Maradona pero en los famosos "Cebollitas"), un especialista en eso de recrear el tango milonga de corte murguero.

"Invité a dos amigazos cantores porque sé que le iban a poner el alma como yo. Se confunden un montón de emociones", resaltó.

"Para mí cantarle al ídolo máximo, en esta cancha donde también tuve la suerte de jugar y en dónde empezó la gesta de Diego es una cosa inigualable", resumió Castiello.

El intérprete destacó que "el 10" resultó "sin dudas, una de las personas que más consenso tuvo y tiene en este país. Siempre hay tres, cuatro otarios que no lo quieren, pero allá ellos. Diego es tan grande que no murió y que cómo dicen algunos es 'Un muerto que no para de nacer", ejemplificó.

Para Castiello el rasgo distintivo que siempre enalteció a Maradona es el hecho de "su humanidad, no olvidar jamás sus orígenes en Villa Fiorito".

"Siempre supo ponerse del lado 'molesto de las cosas'. Por lo que fue, él (Maradona) pudo haber elegido pasarlo cómodo, pero siempre buscó incomodar no sólo a los que pretendían marcarlo en la cancha sino también a aquellos poderosos que oprimen a los que menos tienen", justificó Cucuza.

Con información de Télam