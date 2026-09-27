Lali frenó su show en River y dejó una reflexión sobre la salud mental

Lali Espósito hizo una pausa durante su segundo show en el estadio Monumental y se tomó unos minutos para dar un profundo mensaje. Justo antes de cantar “Ciudad de Pobres Corazones”, la artista habló sobre una problemática que la preocupa especialmente, la tasa de suicidios entre jóvenes en Argentina, y reveló que atravesó recientemente una pérdida muy cercana.

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La artista contó que la elección de la canción de Fito Páez no fue casual. Antes de comenzar a interpretarla, dijo que en las últimas semanas había leído una noticia que la había impactado y que eso la llevó a pensar en el tema. "Esta canción me pone un poco nerviosa cantarla, primero porque no la canté nunca en un show, pero se me apareció pensando en la imagen de este momento. Se me apareció porque en las últimas semanas estuve leyendo una noticia que me inquietó y me entristeció un montón", expresó Lali frente al público.

A continuación, la cantante se refirió a las estadísticas vinculadas al suicidio entre adolescentes y jóvenes y cuestionó el lugar que ocupa actualmente esta problemática en el país. "Argentina, que es de muchos récords bárbaros, en el deporte, en el arte, tiene uno que no es para nada bueno y es muy doloroso. En los últimos años y, en este momento en particular, nuestro país tiene la mayor tasa de suicidios entre personas de 15 y 34 años. Y creo que es una edad de muchos de los que estamos acá, más o menos".

Luego, remarcó el cambio registrado en las principales causas de muerte entre los jóvenes: "Es muy increíble porque hoy es la principal causa de muerte en los jóvenes. Antes eran los accidentes viales y ahora es el suicidio". En ese contexto, planteó una pregunta sobre la responsabilidad social e institucional frente a esta problemática: "Obviamente, uno se pregunta qué estamos haciendo como sociedad y qué están haciendo las autoridades con esta problemática tan dolorosa".

La confesión personal de Lali que emocionó a todo River

Después de referirse a las estadísticas, Lali decidió contarle al público por qué el tema la atravesaba de una manera especialmente personal. La artista reveló que había perdido recientemente a alguien muy querido a causa de un suicidio. "Hace dos meses perdí a una persona muy, muy querida que se suicidó. Hoy no está acá. En el último River estuvo y hoy no está acá", contó desde el escenario.

"Y es muy doloroso que nuestro país esté, lamentablemente, en ese ranking del mal", expresó. A partir de esa experiencia, explicó por qué decidió incluir “Ciudad de Pobres Corazones” en el repertorio de su presentación. La canción, originalmente de Fito, adquirió para ella un significado particular en ese momento del recital.

"Pensando en eso se me cruzó esta canción tan preciosa, de un artista precioso, y la vamos a hacer para las familias de las personas que la están pasando mal en esto y otro montón de cosas. Como por ejemplo las familias de personas con discapacidad, que se sienten muy solas. Así que desde este escenario le mandamos un beso a las familias que han perdido a alguien y a las personas que sufren todos los días por la dolencia de un ser querido. Para ellos", cerró.

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.