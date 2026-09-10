Día Mundial de la Prevención del Suicidio: Argentina en crisis máxima por la tasa más alta en su historia  

Argentina atraviesa un momento crítico en materia de salud mental luego de que datos del Observatorio de Política Criminal y del Ministerio de Salud confirmen que la tasa de suicidios alcanzó los 11,8 cada 100 mil habitantes, la más alta de su historia y superior al promedio mundial estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este marco, se registran 22 intentos de suicidio por día en el país, según el Ministerio de Salud. Este indicador, que por primera vez supera las muertes producidas por otros hechos violentos en el país, fue calificado como “alarmante” por la Asociación Argentina de Salud Mental.

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En esta línea, el relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA mostró que el riesgo de trastorno mental en la población general alcanza el 6,5%, mientras que los niveles de riesgo suicida se concentran en jóvenes de entre 18 y 29 años y en sectores con menor estatus socioeconómico. Además, el 35,85% de los participantes declaró estar atravesando una crisis, de la cual más de la mitad (55,95%) la identificó como económica, vinculada a ingresos bajos o deudas; el 52,40% señaló una crisis vital y el 36,37% una crisis familiar.

Por otra parte, el informe advierte sobre las dificultades de acceso a la atención psicológica ya que una de cada dos personas que considera necesitar tratamiento no logra obtenerlo, ya sea por barreras económicas o por la saturación del sistema de salud. Asimismo, los datos revelan una marcada brecha de género en torno al suicidio; mientras que el 78,6% de las muertes por suicidio en 2025 correspondió a varones, las mujeres encabezaron las estadísticas de intentos: con 13.484 casos, representaron el 61% de los registros del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

En este marco, la psiquiatra infanto-juvenil Silvia Ongini, del Hospital de Clínicas de la UBA, advirtió: “El suicidio es una problemática multicausal, donde intervienen factores como el acoso escolar, el ciberacoso, el grooming, la exposición a desafíos en redes sociales, la salud mental desatendida y, en muchos casos, la falta de contención emocional”. Ongini destacó que “hoy hablamos de la soledad no deseada en niños y adolescentes como uno de los factores de riesgo más importantes”.

La especialista alertó sobre situaciones de bullying y violencia que los adolescentes “no están en condiciones de metabolizar”. Por eso, insistió en la necesidad de habilitar espacios de diálogo y escucha sin tabúes. “Muchos chicos se sienten más cómodos hablando con un chat, que es un algoritmo, antes que con un par o con un adulto”, señaló Ongini, y agregó: “Visibilizar el sufrimiento, registrar los cambios de conducta, habilitar la palabra y no minimizar las señales de alerta es clave para actuar a tiempo”.

Señales de riesgo y alarma

Ongini explicó que existen señales de riesgo como el aislamiento, la persistencia de ideas negativas, la desesperanza, la irritabilidad y el retraimiento emocional. También cambios repentinos en el comportamiento, ansiedad, rechazo hacia uno mismo o hiperactividad inusual como mecanismo de evasión. Entre los síntomas de alarma más específicos mencionó alteraciones en el sueño o alimentación, conductas violentas, consumo de alcohol o drogas, abandono del cuidado personal y deterioro del rendimiento escolar o laboral.

“Cuando se detecta una ideación o intento suicida en niños, niñas o adolescentes, la respuesta debe ser interdisciplinaria e integral. Siempre se trabaja con la familia y el ámbito escolar y se construye una red de contención”, afirmó. En casos de riesgo agudo, la especialista indicó que la internación terapéutica puede ser necesaria como medida de cuidado y protección.

En Argentina, quienes atraviesen una crisis pueden comunicarse con la línea 135 (CABA y Gran Buenos Aires) o con el 0800 345 1435 del Centro de Atención al Suicida, disponible en todo el país. En casos de urgencia, siempre se recomienda acudir al hospital o centro de salud más cercano.

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.