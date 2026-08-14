Habló un trabajador de asistencia al suicidio: "La falta de trabajo y el endeudamiento son un problema recurrente"

La profundidad de la crisis socioeconómica que atraviesa el país, agudizada por el severo programa de ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei, no solo impacta en el bolsillo de amplios sectores sociales sino también en la salud mental y emocional de los sectores más vulnerables.

"Cada caso es específico. Pero los llamados que más recibimos en varones es la falta de trabajo que es un caso muy recurrente. En mujeres el caso recurrente es el endeudamiento, el juego. Nos llaman jóvenes endeudados con prestamistas", aseguró Juan Manuel Coria, trabajador de la línea de atención al suicida de la ONG "Tu Esperanza", una organización que realiza tareas de asistencia clave en la zona del Puente Zárate Brazo Largo.

En diálogo en El Destape radio, Coria dio cuenta además de que, en un escenario donde la recesión económica destruye puestos de trabajo y la asfixia financiera se vuelve cotidiana, las redes de contención comunitaria se convierten en la última trinchera para quienes ya no encuentran una salida ante la desesperación.

La escucha activa como herramienta de supervivencia

Frente a un Estado que tiende a desentenderse del acompañamiento directo de los más desprotegidos, el silencioso trabajo de los operadores telefónicos de emergencia demuestra que salvar vidas requiere de un compromiso humano y empático urgente. Al detallar el protocolo de contención que implementan cotidianamente frente a la desesperación que llega del otro lado de la línea, Coria precisó: "Lo primero que hacemos cuando alguien llama a la organización tratamos que nos ponga en contexto, le hacemos preguntas abiertas para hacer una escucha activa".

Este método de intervención en crisis, basado en la empatía y la contención inmediata, ofrece una respuesta fundamental ante el desamparo reinante. De hecho, los resultados son contundentes: "La gran mayoría de personas que atendemos desisten de su pensamiento suicida". No obstante, el operador reflexiona sobre la necesidad de abordar este flagelo de manera integral, advirtiendo que "la solución, entre otras tantas, para asistir a una personas que tiene intentos de suicidio es hacer una escucha activa".

Para quienes atraviesan una crisis emocional o tienen pensamientos de suicidio, el Centro de Asistencia al Suicida (CAS) brinda asistencia personal, confidencial y anónima de manera gratuita en la línea 135 (desde CABA y Gran Buenos Aires) o a través de los números (011) 5275-1135 y 0800-345-1435 desde todo el país, en el horario de 8 a 24 todos los días. Asimismo, ante una emergencia o riesgo inminente, se debe llamar al 911 o al 107 del servicio SAME.