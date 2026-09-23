Fito Páez recordó la drástica cirugía que se hizo para no pasar el apto médico en la Colimba: "Me saqué"

El servicio militar obligatorio dejó un sinfín de historias en la memoria colectiva argentina, pero pocas resultan tan drásticas como la que atravesó Fito Páez en su juventud. El músico rosarino rememoró la insólita medida a la que recurrió cuando el examen médico oficial amagaba con mandarlo directo a las filas del ejército, en un momento crucial donde su carrera artística comenzaba a despegar.

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Ante el fracaso de la dieta forzada y el pánico a ser descubierto simulando alguna patología psiquiátrica, Fito decibió ir por alo más efectivo: "Me saqué siete dientes para no ir a la colimba. Fui a dos revisaciones. En la primera, me dio apto. Dejé de comer dos semanas, volví e igual seguía bien", explicó el compositor en diálogo con Mario Pergolini en El Trece.

La clave para torcer su destino apareció tras asesorarse sobre el reglamento médico militar de la época; Fito contó que le "habían contado que si te hacías el loco, tenían como descubrirte… Yo estaba empezando a tocar con Charly, descubriendo las drogas, las mujeres, no quería hacer la colimba". La voz de Tumbas de la gloria y Circo Beat recordó que consiguió una tercera revisación en Paraná y le dijeron que podía zafar por problemas en la superficie masticatoria.

"Tenía que perder las ocho muelas, como ya no tenía una, me quedaban siete y fui a por ello. Fui a dos guardia que estaban una frente a la otra; no te preguntaban nada, entonces me saqué cuatro en una y tres en otra, en 48 horas. Yo lloraba y sangraba un montón, no había remedio que calmara el dolor", concluyó Fito sobre el calvario físico que aceptó pagar con tal de no pausar su vida junto a la música.

Fito Páez.

Con ese doloroso procedimiento en las guardias, el objetivo quedó cumplido: la jugada médica dio el resultado esperado, las autoridades militares le dieron la baja por incapacidad física y el rosarino finalmente logró salvarse de hacer el servicio militar obligatorio.

Quién es Margarita Páez, la hija de Fito con Romina Ricci

Margarita Páez empezó a trazar su propio recorrido en la escena cultural tras haber crecido en un entorno familiar fuertemente ligado a la creación artística, la música y la interpretación. Hija del músico Fito Páez y de la actriz Romina Ricci, la joven de 22 años volcó su vocación hacia las artes escénicas luego de años de formación en diversas disciplinas orientadas a la expresión pública.

Su formación inicial se remonta a los cinco años con el estudio del piano, un instrumento que funcionó como eje en el desarrollo de su sensibilidad musical y que acompañó el crecimiento de sus intereses dentro del ámbito creativo. Sin apoyarse de forma exclusiva en la trayectoria de sus padres, la intérprete busca afianzar una identidad propia en la actuación y la música a través del estudio sostenido y la exploración de sus propios recursos expresivos.