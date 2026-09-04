Cuáles fueron las parejas de Fito Páez: todas las relaciones que tuvo con famosas

Fito Páez mantuvo relaciones con reconocidas figuras del espectáculo argentino a lo largo de su trayectoria.

La vida sentimental de Fito Paez estuvo atravesada por romances con algunas de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. A lo largo de su carrera, varios de esos vínculos trascendieron lo personal y quedaron ligados a canciones, discos y momentos fundamentales de la trayectoria del músico.

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Fito Páez y Fabiana Cantilo

Uno de los romances más recordados de Fito Paez fue el que mantuvo con Fabiana Cantilo durante la década de 1980. Ambos fueron protagonistas de una época fundamental para el rock argentino y compartieron tanto escenarios como proyectos musicales.

La relación estuvo marcada por una fuerte intensidad y atravesó diferentes momentos. Páez también tuvo un importante papel en la carrera artística de Cantilo: escribió canciones para ella y participó en la producción de algunos de sus discos.

El vínculo entre ambos trascendió la relación sentimental y se convirtió en una colaboración artística que dejó huella en la música argentina. La historia compartida durante aquellos años también quedó asociada a distintas composiciones del músico.

Fito Páez y Cecilia Roth

La relación más emblemática de la vida sentimental de Fito Páez fue, sin dudas, la que mantuvo con Cecilia Roth. El músico y la actriz se conocieron durante los años 90 y comenzaron una historia de amor que se extendió durante aproximadamente una década.

El romance coincidió con uno de los momentos de mayor éxito profesional de Páez. En 1992 publicó El amor después del amor, álbum que se convirtió en el disco más vendido de su carrera y que estuvo fuertemente relacionado con su historia personal.

Durante su relación, Páez y Roth adoptaron a su hijo Martín. Aunque posteriormente decidieron separarse, ambos conservaron un vínculo cercano basado en el afecto y el respeto.

Fito Páez y Romina Ricci

Después de su relación con Cecilia Roth, el músico comenzó una historia sentimental con la actriz Romina Ricci. La pareja tuvo una hija, Margarita, quien nació en 2004.

El vínculo entre Páez y Ricci tuvo también una dimensión artística. La relación inspiró algunas de las canciones del músico y estuvo presente en diferentes momentos de su producción creativa. Aunque la pareja finalmente tomó caminos separados, ambos continuaron vinculados a través de la crianza de su hija.

Fito Páez y Eugenia Kolodziej

En los últimos años, el músico optó por mantener un perfil mucho más reservado respecto de su vida privada. Sin embargo, trascendió su relación con Eugenia Kolodziej, modelo y actriz con quien comparte su vida en la actualidad.

A diferencia de sus romances anteriores, esta etapa estuvo marcada por una mayor discreción y por una menor exposición pública de la pareja.

Fito Páez y Sofía Gala

Algunas de esas relaciones ocuparon un lugar destacado en los medios, mientras que otras trascendieron el plano sentimental y tuvieron impacto en la obra del músico

Más recientemente, Fito Paez fue vinculado sentimentalmente con Sofía Gala, actriz e hija de Moria Casán. Los rumores surgieron después de que ambos fueran vistos juntos en diferentes eventos públicos.

Sin embargo, Gala negó que existiera una relación formal entre ambos. Por su parte, Moria Casán aseguró que Páez y su hija se conocen “hace años”, aunque esa cercanía no confirmó un romance. La versión sobre un posible vínculo entre ambos quedó así en el terreno de las especulaciones, mientras que la actriz negó públicamente que fueran pareja.

Las relaciones que marcaron la música de Fito Páez

Los romances de Fito Páez no solo ocuparon espacio en la prensa del espectáculo, sino que también estuvieron relacionados con diferentes etapas de su obra. Fabiana Cantilo, Cecilia Roth y Romina Ricci fueron parte de momentos personales que coincidieron con importantes períodos de creación artística.

Entre todas sus relaciones, la historia con Roth quedó especialmente asociada a El amor después del amor, mientras que su vínculo con Cantilo estuvo estrechamente ligado a la escena del rock argentino de los años 80.

Con el paso del tiempo, Páez eligió preservar cada vez más su intimidad, aunque sus relaciones continúan formando parte de la historia personal y artística de uno de los músicos más importantes de la Argentina.