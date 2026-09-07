Margarita Páez, hija de Fito Páez y Romina Ricci, creció rodeada de música, cine y actuación y comenzó su formación artística desde muy pequeña.

Margarita Páez creció en una familia estrechamente vinculada al arte y desde muy chica estuvo rodeada de música, cine y actuación. Hija de Fito Páez y Romina Ricci, la joven comenzó a formarse en distintas disciplinas hasta descubrir que los escenarios eran el lugar donde quería desarrollar su carrera.

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Quién es Margarita Páez, la hija de Fito Páez y Romina Ricci

Margarita Páez tiene 22 años y es hija de dos reconocidas figuras del ámbito artístico argentino. Su padre es Fito Páez, uno de los músicos más importantes de la escena nacional, mientras que su madre, Romina Ricci, desarrolló una extensa trayectoria como actriz.

Aunque creció en un entorno relacionado con la cultura, Margarita eligió construir progresivamente su propio camino. Desde los cinco años estudia piano, una disciplina que la acompañó durante gran parte de su vida y que contribuyó a desarrollar su sensibilidad artística.

Con el paso del tiempo, sin embargo, descubrió que la actuación era el ámbito en el que quería concentrar su carrera. Después de terminar el colegio comenzó a estudiar teatro y continuó incorporando herramientas para su formación como intérprete.

Margarita Páez y su formación artística antes del cine

Antes de desembarcar en la pantalla grande, la joven tuvo experiencias vinculadas al teatro. Su preparación también incluyó estudios de música e idiomas, con el objetivo de ampliar sus recursos dentro del mundo artístico.

Ese recorrido le permitió llegar a su primer gran desafío cinematográfico con una formación previa. El proyecto que marcó este nuevo capítulo es Barreda, una producción de Prime Video que reconstruye uno de los casos policiales más impactantes de la historia argentina.

La película representa el debut cinematográfico de Margarita Páez en una producción de gran alcance y, al mismo tiempo, implica un desafío particularmente complejo por la historia que aborda.

Qué personaje interpreta Margarita Páez en Barreda

En Barreda, Margarita interpreta a Adriana Barreda, una de las víctimas del cuádruple femicidio cometido por Ricardo Barreda. El personaje representa a una mujer que tenía 24 años cuando fue asesinada por su propio padre.

Para la joven actriz, asumir este papel significó enfrentarse a una historia real de enorme carga dramática. Uno de los momentos más difíciles del rodaje fue la recreación del asesinato de las víctimas, una secuencia que el equipo decidió filmar al final de la producción.

“El asesinato fue lo último que grabamos. Ellos lo planearon así, que me pareció muy bueno”, relató Margarita sobre la decisión adoptada por el equipo de filmación. La elección de dejar esa escena para el cierre permitió una preparación especial antes de afrontar una de las secuencias más complejas de la película.

La joven actriz estudia piano desde los cinco años y luego orientó su formación hacia el teatro, disciplina en la que encontró su principal vocación. (Foto: Martín Bonetto)

El futuro de Margarita Páez como actriz

El estreno de Barreda representa un paso significativo para Margarita Páez, que busca consolidarse dentro de una nueva generación de intérpretes argentinos. Su recorrido combina teatro, música y cine, disciplinas que forman parte de una preparación artística desarrollada desde la infancia.

Más allá de ser reconocida como la hija de Fito Páez y Romina Ricci, la joven apuesta a construir una trayectoria propia y a que su trabajo sea el principal elemento de reconocimiento.

Entre sus objetivos también aparece la posibilidad de ampliar sus horizontes profesionales fuera de Argentina. Con nuevas experiencias por delante, Margarita continúa desarrollando una carrera que busca trascender sus apellidos y consolidarse por mérito propio en el mundo de la actuación.