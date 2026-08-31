Reparto y de qué trata "Barreda", la serie de Prime Video basada en hechos reales

La industria argentina apuesta por llevar a la pantalla aquellas historias con acervo histórico y policial con una marcada impronta local. En esta oportunidad, la plataforma Prime Video estrenó en su catálogo global Barreda, un ambicioso largometraje producido en conjunto por las compañías About Entertainment, Infinity Hill y Amazon MGM Studios.

Bajo la dirección de Daniela Goggi, la producción busca reexaminar uno de los sucesos más trágicos e impactantes de la crónica negra del país, ofreciendo un enfoque contemporáneo que explora la dinámica social y la intensa cobertura mediática que rodearon al caso.

La trama, los hechos reales y la historia de "Barreda"

La película se sumerge en el cuádruple femicidio ocurrido el 15 de noviembre de 1992 en la ciudad de La Plata. La historia reconstruye los hechos en los que el odontólogo Ricardo Barreda asesinó a disparos con una escopeta a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra en la casona familiar. Lejos de repetir la narrativa que en la década de los '90 convirtió al agresor en una suerte de personaje popular o figura de la cultura de masas, la cinta cambia el eje del relato.

El guión se enfoca en la mirada de la figura del agresor, pero también busca rescatar la identidad, la memoria y la perspectiva de las cuatro mujeres víctimas del crimen, profundizando en el contexto de violencia psicológica, económica y familiar en el que vivían atrapadas previo al trágico desenlace.

Un detalle destacado de su realización es que, aunque algunas escenas puntuales se grabaron en locaciones de Buenos Aires, casi la totalidad del rodaje se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay; allí, en barrios como Pocitos, se montaron las escenografías necesarias para recrear en detalle la emblemática casona platense de la calle 48 donde ocurrió la tragedia.

Elenco principal de "Barreda"

El reparto estelar de la película está encabezado por reconocidas figuras del cine y la televisión argentina:

Luis Machín: personifica al odontólogo Ricardo Barreda, componiendo una interpretación sobria del cuádruple femicida.

Luis Machín, como Santiago Barreda. (Crédito de foto: Prime Video)

Carla Peterson: interpreta a Gladys McDonald, la esposa del agresor, retratando el sometimiento y el peligro inminente que vivía en el hogar.

Mercedes Morán: se pone en la piel de Elena Arreche, la suegra de Barreda, reflejando las tensiones y los intentos por proteger a su familia.

Carla Peterson y Mercedes Morán. (Crédito de foto: Prime Video)

Maite Lanata: da vida a Cecilia Barreda, una de las hijas de la pareja, mostrando las aspiraciones y realidades de la joven.

Margarita Páez: completa el grupo familiar interpretando a Adriana Barreda, la hija menor de la familia.