Es argentina y arrasa en Amazon Prime Video: la película perfecta para esta noche de sábado

El catálogo de Prime Video sumó una nueva producción argentina basada en hechos reales que reabre la discusión sobre uno de los casos policiales más impactantes del país. Barreda, largometraje dirigido por Daniela Goggi, se estrenó el pasado 28 de agosto y se posiciona como la opción ideal para ver durante el fin de semana por su intensidad dramática y su reconstrucción histórica.

La película, enmarcada en el género de drama y suspenso criminal, aborda los acontecimientos sucedidos a finales de 1992 en la ciudad de La Plata. La trama sigue el accionar del odontólogo Ricardo Barreda y los asesinatos de su esposa, sus dos hijas y su suegra en el hogar familiar, una tragedia que sacudió la agenda mediática nacional debido a la dinámica del vínculo entre el agresor y las víctimas.

Asimismo, el relato extiende su desarrollo hacia el proceso judicial que culminó en 1995 con la condena a prisión perpetua del imputado por el cuádruple femicidio. El filme cuenta con un elenco encabezado por Luis Machín en la piel de Barreda, acompañado por las actuaciones de Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata y Margarita Páez. Bajo la mirada de Goggi, la entrega combina el tono de thriller con el rigor histórico de los noventa, haciendo de este lanzamiento una alternativa imperdible para los seguidores del género.

El proceso de selección para encarnar a Barreda atravesó distintas etapas antes de llegar al reparto definitivo. A principios de 2025 trascendió que la producción evaluó inicialmente las figuras de Diego Capusotto y Rodrigo de la Serna para asumir el rol protagónico, papel que finalmente recayó en Luis Machín. Poco después, en marzo de ese mismo año, el equipo confirmó la incorporación al elenco de Carla Peterson y Mercedes Morán para completar los papeles centrales del largometraje.

Ricardo Barreda.

Elenco completo de Barreda