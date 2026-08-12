Es lo más visto de Prime Video: la serie juvenil de drama que arrasa en reproducciones

Sterling Point es una serie estadounidense de drama juvenil creada por Megan Park que arrasa en la plataforma Amazon Prime Video. La primera temporada de la producción está integrada por ocho episodios, se estrenó el 5 de agosto de 2026 y es una opción perfecta para maratonear.

La trama argumental sigue a Annie Jacobson, una joven de 17 años que ha crecido en la ciudad de Nueva York junto a su hermano mellizo Connor y su padre adoptivo. La dinámica de su vida cambia por completo cuando descubre que un abuelo biológico al que nunca llegó a conocer le ha dejado en herencia una remota isla situada en Canadá.

Tras trasladarse al lugar, la protagonista entabla relación con un grupo de jóvenes locales y comienza a explorar nuevos vínculos de amistad y romance, mientras se ve obligada a confrontar una serie de secretos familiares que permanecieron ocultos durante años. Más allá de la trama, el desarrollo del proyecto se inició formalmente el 29 de enero de 2025, fecha en que Amazon Prime Video encargo la producción del show.

Megan Park lideró el proyecto ejerciendo como creadora, productora ejecutiva y co-showrunner junto a Josh Schwartz y Stephanie Savage, en una colaboración entre las compañías Fake Empire, LuckyChap y Amazon MGM Studios. La conformidad del elenco se anunció de manera progresiva a lo largo de 2025.

Sterling Point.

El 23 de abril se confirmó a Ella Rubin y Amélie Hoeferle en los papeles protagónicos principales, mientras que el 6 de junio se sumaron al reparto estable Jacob Whiteduck-Lavoie, Keen Ruffalo, Bo Bragason y Daniel Quinn-Toye. Finalmente, las contrataciones para los roles recurrentes se completaron con las incorporaciones de Jeffrey Dean Morgan, Jay Duplass, Missi Pyle, Nikko Angelo Hinayo, Mabel Strachan y Elle-Maija Tailfeathers.

Elenco completo de Sterling Point