Pergolini adelantó el extraño regalo que le hará a Pedro Rosemblat y Lali por su casamiento: “Lo voy a filmar”

Mario Pergolini ya tiene decidido qué le regalará a Pedro Rosemblat y a Lali Espósito por su casamiento. Durante una charla con el conductor de Gelatina, lo que empezó como una consulta amable sobre qué le hacía falta a la pareja terminó en una promesa desmesurada, que desató las carcajadas en el estudio.

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Una boda lejos del show

A semanas del casamiento, Rosemblat se ocupó de desarmar las expectativas que rodean a la celebración. "Hay como una fantasía armada de que va a ser un megaevento en donde se va a cruzar la política y el espectáculo. Y aparte va a estar Hugo Moyano y Lady Gaga. Y no, no va a pasar", ironizó.

Pedro Rosemblat fue al programa de Pergolini.

Según explicó, la fiesta será de perfil bajo y quedará reservada para su círculo más cercano: "Va a ser algo muy íntimo, familia y amigos y nada más".

La intimidad por sobre la exposición

La conversación también giró en torno a la visibilidad que ganó el periodista desde que comenzó su relación con la cantante. Pergolini sostuvo que su invitado había entrado "un poco a la farándula" y marcó las diferencias entre ambos mundos.

Rosemblat coincidió en que se trata de universos distintos y contó que el vínculo le permitió conocer sectores que antes le eran ajenos. Aun así, fue tajante: "Lo que sostiene a la pareja es la intimidad, no la exposición pública". En ese punto, citó al propio Pergolini como ejemplo por la reserva con la que maneja su vida familiar.

Hubo lugar, además, para una corrección entre risas, cuando el conductor se refirió a Lali como "tu mujer", Rosemblat aclaró: "Mi novia, mi pareja".

El pedido y la promesa

Al momento de hablar de regalos, Pergolini recordó que antes servían para equipar una casa y repasó electrodomésticos que la pareja seguramente ya tiene. Rosemblat no dudó: "Vasos siempre faltan". Incluso especificó que prefería los de vidrio resistente.

Pergolini, sin embargo, redobló la apuesta. "No puedo regalar seis vasos. Te tengo que regalar cuatrocientos vasos", lanzó. Rosemblat intentó bajar el pedido a media docena, pero no hubo caso.

"Te voy a mandar vasos, te voy a llenar la casa de vasos, el lunes en tu casa van a decir: '¿Quién fue el pelotudo que mandó tantos vasos?'. Yo. Y lo voy a filmar", prometió el conductor. "Genial, cerramos ahí", aceptó Rosemblat.