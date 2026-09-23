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Pergolini se hartó de Milei y lo destrozó en vivo con una frase letal

El periodista Mario Pergolini destrozó al presidente Javier Milei en Otro Día Perdido, por El Trece.

23 de septiembre, 2026 | 11.27
Mario Pergolini y Javier Milei

Mario Pergolini se refirió a los ataques de Javier Milei contra periodistas y sostuvo que los medios podrían adoptar una postura conjunta frente a las críticas del Presidente. El conductor planteó que, más allá de las diferencias entre canales y empresas periodísticas, debería existir una respuesta colectiva.

Durante su programa en El Trece, Pergolini señaló que no es una situación nueva que un presidente cuestione públicamente a periodistas. Sin embargo, consideró que la reacción de los medios no debería limitarse a expresar su rechazo a esos dichos. "Hay una buena forma de demostrar que si estás tan indignado y querés defender a las personas que son de tu propia profesión, a lo mejor habría que juntar un poco más de coraje", planteó.

En ese sentido, propuso que los medios podrían decidir dejar de cubrir al Presidente hasta que, según sus palabras, exista un mayor respeto por la actividad periodística. "Bueno, no te cubrimos más nada. Hasta que no tengas un respeto o hasta que no entiendas que es una democracia, y hay disidencias y cosas que te van a gustar y otras no", sostuvo Pergolini.

Mario Pergolini cuestionó a Milei por los ataques a la prensa.

El mensaje de Pergolini a los medios

El conductor también remarcó que una eventual respuesta no debería estar limitada por las diferencias entre los medios de comunicación. Para ejemplificarlo, mencionó a TN, C5N, El Destape y Vorterix. "Nos solidarizamos entre todos", afirmó Pergolini y agregó: "A lo mejor hay que dejar que se hagan sus propios canales".

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