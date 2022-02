Susan Sarandon defenestró a la policía: "No son necesarios ningún día"

Susan Sarandon, reconocida actriz de clásicos como Thelma y Louise, lanzó una fulminante reflexión sobre la policía y despertó una fuerte polémica en Twitter.

Susan Sarandon no solo es una reconocida estrella de Hollywood, además es una firme activsta feminista y político humanitaria. Meses después de su arresto por manifestarse en contra de Trump y de pronunciarse a favor de la ley de interrupción del embarazo en Argentina, la actriz volvió a la carga con un picante tuit en contra de la policía. La reflexión desató una fuerte polémica en Twitter.

Desde su cuenta de Twitter, el martes 1 de febrero la actriz subió una imagen del funeral público que llevó a que muchísimos policías se movilizaran en Nueva York para asistir al funeral de un oficial asesinado en medio de un operativo. La imagen incluía un tuit del periodista Danny Haiphong con la sentencia: “Les voy a decir a mis hijos que así es el fascismo”. Sobre esa foto, Sarandon aseveró: “Entonces, si todos estos policías no fueron necesarios para combatir el CRIMEN ese día, ¿no significa eso que no son necesarios NINGÚN día?”.

La publicación de la actriz se hizo viral en la red social y desató la ira de la Asociación Benéfica de la Policía de Nueva York, que contraatacó con una fuerte respuesta: “Así es como se ve el privilegio: una actriz rica, segura en su burbuja, burlándose de los héroes y restando importancia a la crisis que los policías están luchando junto a nuestras comunidades. Nueva York se está uniendo para detener la violencia. Susan Sarandon vive en un planeta diferente”.

“De todos los días en que Sarandon podría haber compartido sus verdaderos sentimientos hacia la policía, eligió el día en que enterramos a nuestro hermano caído para hacer comentarios tan incendiarios y sin sentido. Cuando pasas más tiempo odiando a la policía que dedicándote a tu propia carrera, no es de extrañar por qué eres un actor de la lista D”, agregó la Orden Nacional Fraternal de la Policía en otro tuit.

No obstante, más allá de mostrarse en contra de la policía en una primera instancia, la actriz borró el tuit y emitió un pedido de disculpas por un meme que consideró ofensivo sobre la muerte de los agentes, en medio de un operativo. "Me arrepiento del meme que compartí recientemente en Twitter que incluía la foto del funeral del Oficial Jason Rivera. (...) Sinceramente me arrepiento y pido perdón a la familia de los oficiales Rivera y Mora por causar un dolor adicional en este difícil momento"