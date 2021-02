Emma Watson, actriz que saltó a la fama por la franquicia Harry Potter, se retira de la actuación.

Luego de conseguir millones de fanáticos gracias a su inolvidable Hermione Granger en la franquicia de J.K Rowling Harry Potter, Emma Watson decidió tomarse un descanso en la industria del entretenimiento y anunciar un retiro temporal. Tal como anunció su representante, la joven actriz de 30 años "va a transitar un período de inactividad" para dedicarlo a su pareja y a su vida personal.

La primicia fue comunicada en el medio británico The Daily Mail, que pudo contactarse con los agentes de la actriz para obtener información que contextualice la sorpresiva decisión. La palabra oficial de quienes la acompañaron en su camino dentro de Hollywood es que , luego de interpretar las ocho películas de la saga Harry Potter y una docena más de largometrajes, Emma está pasando un momento en el que quiere concentrarse específicamente en su pareja, Leo Robinton.

“Emma decidió pasar a la clandestinidad, está asentándose con Leo. Ambos prefieren mantenerse ocultos. Probablemente quiera formar una familia”, reprodujo el diario siguiendo las fuentes cercanas a la estrella. Asimismo, el agente de Watson confirmó que su carrera está "en pausa" y que "ahora mismo no va a involucrarse en nuevos proyectos”.

“Voy a enfrentarme a una difícil batalla porque cuando acabe Harry Potter, no lo sé... definitivamente quiero ir a la universidad. Tengo suficientes cosas a las que aferrarme lejos del mundo de la fama: una familia que me apoya y una vida completa lejos de Harry Potter. No creo que nunca más sea parte de nada tan grande como eso, así que necesito acostumbrarme a la sensación de que se acaba. De lo que estoy segura es de que no voy a aceptar un trabajo en el cine solo porque no estoy haciendo nada más”, había señalado años atrás Emma en The Times dando a entender que la actuación no era su única prioridad. Aún así se la vio en la película Mi semana con Marilyn (2011) y encabezando el elenco de Las ventajas de ser invisible (2012).

Watson y Robinton son pareja desde hace un año y medio, y su relación se volvió mediática cuando se los capturó besándose en Londres, en 2019. Robinton es estadounidense y tiene un pequeño negocio en California, que fundó después de trabajar en una tienda legal de venta y distribución de cannabis. Una fuente de su entorno contó entonces: “Emma y Leo hicieron todo lo posible para mantener su relación en privado. Desde que salieron las fotos de ambos besándose, Leo abandonó todas las redes sociales en un intento de proteger su relación”.