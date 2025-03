Sale a la luz la verdad: confirman de qué murieron Gene Hackman y su esposa

Confirman de qué murieron Gene Hackman y su esposa.

La muerte de la leyenda de Hollywood Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa finalmente se esclareció y la Oficina de Investigación Médica (OMI) de Nueva México reveló las causas de ambos decesos. Impacto por los inesperados resultados que arrojaron las pruebas, en medio de especulaciones que indicaban una posible fuga de gas o el suicidio de la pareja.

La investigadora médica en jefe de la OMI, la Dra. Heather Jarrell, y el alguacil del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, dieron a conocer los resultados de la autopsia en una conferencia de prensa durante este viernes, confirmando que ambas personas murieron de causas naturales en su domicilio de Nuevo México antes de que los encontraran el 26 de febrero pasado. “No existe un método científico confiable para determinar con precisión la hora exacta o la fecha de la muerte”, sostuvo Jarrell. “Es razonable concluir que el Sr. Hackman probablemente murió alrededor del 18 de febrero. Con base en las circunstancias, es razonable concluir que la Sra. Hackman falleció primero, siendo el 11 de febrero la última vez que se supo que estaba viva”, agregó.

Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman, murió a causa de un roedor que le contagió hantavirus mientras que Gene Hackman murió una semana después a causa de una enfermedad cardíaca con Alzheimer avanzado como un factor determinante, según confirmó el informe médico. “Supongo que, dado su estado de Alzheimer, ese es el caso, que el Sr. Hackman pudo vivir por su cuenta y sobrevivir”, precisó Mendoza. Hackman, por su parte, dio negativo en la prueba de hantavirus.

Solo resta saber de qué falleció la perra del matrimonio, Zinna, que fue llevada al hospital veterinario local el 9 de febrero para ser operada, lo que quizás explica la razón por la que la mascota fue encontrada enjaulada en el baño de la casa. Por el momento, no se divulgaron más datos al respecto de la situación.

Quién era Gene Hackman

Eugene Allen Hackman nació el 30 de enero de 1930 en California, se había recluido y vivía casi en soledad desde 2004, cuando interpretó a Monroe "Eagle" Cole en la sátira política "Candidato por siempre" (también conocida como "Bienvenido a Mooseport"). Su juventud estuvo marcada por el abandono de su padre y su alistamiento en la Infantería de Marina a los 16 años, donde sirvió durante cuatro años y medio en China, Japón y Hawái, mientras que luego intentó estudiar periodismo y producción de televisión en la Universidad de Illinois, pero la pasión por la actuación lo llevó a inscribirse en el Pasadena Playhouse en 1956, donde formó una amistad inseparable con Dustin Hoffman.

En los años 60 su carrera comenzó a despegar, destacándose en Broadway y en la pantalla grande con películas como Lilith (1964) y Bonnie and Clyde (1967), donde su papel de Buck Barrow le valió su primera nominación al Oscar, pero el verdadero estrellato llegó en 1971 con The French Connection, donde interpretó al detective Jimmy "Popeye" Doyle, papel que le valió su primer Premio de la Academia como Mejor Actor.

Desde entonces, Hackman encadenó una serie de actuaciones magistrales que lo convirtieron en un ícono del cine y se destacó por su versatilidad, interpretando papeles memorables en películas como The Poseidon Adventure (1972), The Conversation (1974) de Francis Ford Cóppola, Superman (1978) como el villano Lex Luthor, Mississippi Burning (1988) y Unforgiven (1992), donde, bajo la dirección de Clint Eastwood, ganó su segundo Oscar como Mejor Actor de Reparto por su papel del despiadado sheriff "Little" Bill Daggett.

En los años 90 estuvo en la cima con películas como The Firm (1993), Get Shorty (1995), Enemy of the State (1998) y The Royal Tenenbaums (2001), con la que ganó un Globo de Oro al Mejor Actor, pero, tras su participación en Welcome to Mooseport (2004), Hackman anunció su retiro definitivo de la actuación, optando por una vida más tranquila lejos de los reflectores, por lo cual dejó Los Ángeles para mudarse y vivir en la tranquilidad de Nuevo México, supuestamente, porque sufría de problemas cardíacos.