Qué fue de la vida de Jennifer Coolidge, la mamá de Stifler en American Pie

Su reciente trabajo protagónico en la miniserie de HBO The White Lotus trajo de nuevo en agenda a la actriz que saltó a la fama gracias a la comedia American Pie.

Sin lugar a dudas la popular American Pie signficó el mayor hito de popularidad de Jennifer Coolidge, actriz que inmortalizó el término MILF (una palabra para hablar de mujeres adultas atractivas, con hijos) con Jeanine Stifler, madre de uno de los protagonistas de la saga cómica que inició en 1999. Figura que siempre llama la atención en cualquier reparto, tuvo una rica trayectoria de éxitos populares y fracasos estrepitosos, hasta su reciente trabajo en la enigmática miniserie de HBO The White Lotus. ¿Qué fue de su vida?

Hija de Paul Coolidge, Jennifer nació en 1963 en Boston, Massachusetts y cursó sus estudios en la Norwell High School y en el Emerson College, ambas en su zona de residencia. Su debut en la pantalla chica fue en la icónica sitcom Seinfeld (1993), con los comediantes Jerry Seinfeld y Julia Louis Dreyfus, y años más tarde participó en la serie Frasier. Su primera gran aparición en cine fue con A Night at the Roxbury (1998), película protagonizada por Will Ferrell y Chris Kattan. Antes, Jennifer participó en cintas no tan renombradas como la parodia Plump Fiction (1997) y la comedia de enredos Trial and Error (1997).

Un año después llegaría el gran salto de Jennifer Coolidge con la mega exitosa American Pie (1999), en la que participó junto a Jason Biggs, Sean William Scott, Tara Reid y Eugene Levy, entre otros. Allí interpretó a Jeanine Stifler, la atractiva madre de uno de los protagonistas que es objeto de deseo de los adolescentes amigos de su hijo. El fenómeno que generó la saga hizo que la actriz repitiese su rol (siempre en cortas pero muy divertidas escenas) en las secuelas American Pie 2 (2001), American Wedding (2003) y American Reunion (2014).

En el medio,Coolidge tuvo una nutrida trayectoria en papeles de reparto y cameos en producciones como Legally Blonde (2001), junto a Reese Whiterspoon, Zoolander (2001), con Ben Stiller, Owen Wilson y Will Ferrell, A Cinderella Story (2004), Lemony Snicket: A Series of Unfortunate Events (2004) y como actriz de voz en la animada Robots (2006). En televisión se destacan su participación en Friends, Joey (serie que siguió a Friends enfocándose en Joey Tribbiani y fue un rotundo fracaso) y Nip/Tuck.

Recientemente se la vio en la galardonada comedia dramática Promising Young Woman (2020), de la cineasta Emerald Fennell. Allí, Coolidge interpretó a la madre de Cassie (Carey Mulligan), una mujer que no está al tanto de los traumas que persiguen a su hija y de la retorcida forma que tiene de hacer justicia y cobrarse venganzas de los hombres abusivos.

The White Lotus, ¿el gran protagónico de Jennifer Coolidge?

Todo apunta a que la reciente miniserie de HBO The White Lotus es la vuelta definitiva de Jennifer Coolidge a las grandes ligas de Hollywood. La miniserie de Mike White se desarrolla en un resort tropical en la playa, siguiendo a varios huéspedes, que parecen no conocerse entre ellos, que se quedan ahí en un periodo de una semana, enfocándose en relajarse y rejuvenecer en las playas de Hawái, pero, con cada día que pasa, la situación se vuelve más oscura y pronto se dan cuenta de que sus planes no van a ser tan perfectos como esperaban.

Coolidge interpreta a Tanya McQuoid, una heredera emocionalmente necesitada de amor que llega al resort tropical con un abismo de inseguridad y una urna llena de las cenizas de su madre, Coolidge hace un monólogo sobre la soledad, llora a su madre y hace todo lo posible para recibir un masaje. La miniserie la completan Connie Britton (American Horror Story), Alexandra Daddario (Baywatch) y Murray Bartlet (Looking) en roles centrales.