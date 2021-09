Murió Michael K. Williams, actor The Wire y Boardwalk Empire, a los 54 años

El actor Michael K Williams fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn y aún se desconoce la causa de deceso.

Michael K. Williams, el actor que dio vida al mítico y carismático Omar Little en la aclamada serie The Wire, falleció a los 54 años de edad. La muerte del interprete, también conocido por sus trabajos en series como Boardwalk Empire y la más reciente Lovecraft Country, fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn, según informó The New York Post. Aún se desconoce la causa de su fallecimiento.

Nacido en Brooklyn, Nueva York el 22 de noviembre de 1966, Williams dio los primeros pasos en la industria del entretenimiento como bailarín y coreógrafo, participando en videos musicales y en giras de artistas como George Michael o Madonna. Después de pequeños papeles en series como Los Soprano o Turno de guardia, en 2002 llegó el papel que le lanzó a la fama: el del antihéroe Omar Little en The Wire. El asesino de la gabardina negra, la recortada y el pañuelo en la cabeza que interpretó en 51 capítulos de las cinco temporadas de la serie creada por David Simon se convirtió rápidamente en uno de los personajes favoritos de los fans y todo un emblema de la aclamada serie.

Presentado como una suerte de Robin Hood en el complejo universo de The Wire, Omar era un ladrón de narcotraficantes con su propio pero muy estricto código moral que estaba basado en una figura real, Donnie Andrews, que falleció en 2012 también a la temprana edad de 58 años. Andrews fue uno más de esos niños que se criaron en uno de esos hogares desestructurados de Baltimore rodeados de violencia y abusos... e incluso fue testigo de un brutal asesinato cuando solo era un niño.

Además de su inolvidable trabajo en la serie de Simon, también destacó por su participación en otra ficción de HBO, Boardwalk Empire. Una serie en la que durante 56 episodios interpretó a Chalky White, el líder de la comunidad negra de la corrupta Atlantic City cuyos hilos maneja su aliado ocasional, Nucky Thompson, el protagonista de la serie que estuvo interpretado por Steve Buscemi.