La fuerte queja de Harrison Ford al enterarse que le pusieron su nombre a una serpiente

El actor que viene de protagonizar Indiana Jones y el dial del destino se enteró del descubrimiento de una nueva especie de serpiente peruana y no dudó en emitir su opinión al enterarse el nombre que lleva el hallazgo de la ciencia.

Pese a sus 81 años, Harrison Ford es uno de los actores más activos en la industria del entretenimiento Hollywoodense y recientemente volvió a demostrar su talento en Indiana Jones y el dial del destino, la última película de la saga de aventuras en la que encarna al arqueólogo más querido del cine. Y ahora, producto del éxito que tuvo el personaje en la cultura popular, un equipo de científicos nombró a una nueva especie de serpiente con su nombre, ocasionando una inesperada reacción de su lado.

La revista Salamandra fue la encargada de anunciar el hallazgo de un espécimen de Tachymenoides harrisonfordi, una nueva especie de serpientes encontrada en la cordillera de los Andes en Perú, cuyo primer macho fue descubierto en 2022 "tomando sol en un pantano", que homenajea al actor llevando su nombre. Ya enterado de la noticia, Ford declaró a Entertainment Weekly: "Estos científicos siguen poniendo mi nombre a las criaturas, pero siempre son las que aterrorizan a los niños. No entiendo. Paso mi tiempo libre bordando. Canto canciones de cuna a mis plantas de albahaca, para que no teman a la noche".

Más allá del tono bromista de la primera parte de su comunicado, el actor detalló: "Pero, hablando en serio, este descubrimiento es asombroso. Es un recordatorio de que todavía hay mucho que aprender sobre nuestro mundo salvaje, y que los humanos son una pequeña parte de una biosfera increíblemente vasta. En este planeta, todos los destinos están entrelazados y, en este momento, un millón de especies se tambalean al borde del olvido. Tenemos un mandato existencial de reparar nuestra relación rota con la naturaleza y proteger los lugares que sustentan la vida".

En la saga Indiana Jones el héroe le tiene terror a las serpientes y tiene varios encuentros con ellas a lo largo de sus aventuras. Y si bien en el Dial del destino se enfrenta a un grupo de anguilas, su reacción de terror es similar al de los reptiles. La próxima aparición de Ford en la pantalla grande será en Captain America: Brave New World, que marca su esperada introducción al Universo Cinematográfico de Marvel y llegará a los cines el 26 de julio de 2024.

La furia de Karen Allen con los guionistas de Indiana Jones 5: "Decepcionada"

La actriz Karen Allen, que desde Los cazadores del arca perdida interpretó a Marion en la saga de Indy, aseguró que se siente decepcionada con Mangold y su equipo. Allen regresaba por tercera vez a la franquicia como el eterno interés romántico del protagonista y, sin embargo, pese a que cuando Steven Spielberg iba a dirigir la película su papel era fundamental, reveló que todo cambio con el relevo de cineasta y la llegada del responsable de filmes como Logan y Contra lo imposible.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter la actriz explicó cómo su rol en Indiana Jones y el dial del destino se vio tremendamente reducido. "Cuando Steve iba a dirigir la película no tuve oportunidad de leer el guion, pero sabía que Marion estaba mucho más involucrada" afirmó. "Luego supe que James estaba contratando nuevos guionistas y que iba a haber un enfoque totalmente nuevo, con un nuevo director y guionistas, pero realmente no sabía más", añadió sobre la salida de Spielberg y la llegada de Mangold al proyecto.

"Lo siguiente que supe fue que estaba leyendo un guion con la historia de la película y, por supuesto, me sentí decepcionada. Pensaba que iba a ser una parte importante de la película, pero esa no fue la dirección que decidieron tomar", reconoció Allen, cuyo arco narrativo se vio reducido a un pequeño tramo sobre el final de la película, cuando junto a Indiana deciden volver a apostar a estar juntos tras la muerte de su hijo en la guerra.

"Creo que tuvieron algunos problemas con el tema de que Shia LaBeouf no regresara, así que decidieron crear esa historia de que Matt había muerto en la guerra y provocado una brecha entre Marion e Indy", cerró, exponiendo lo residual que pasó a ser su papel en el filme. "Cuando lo leí, vi que podían borrarme de un plumazo. Pero me hizo muy feliz que al final volvieran a estar juntos', sentenció, confirmando las palabras de Ford sobre el romántico final de la película.